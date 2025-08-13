Ljusgröna fonder har nästan blivit den enda fondtypen som svenskar väljer att investera i. Samtidigt ser hedgefonder i USA potential i förnybar energi.
Svenskar väljer ljusgröna fonder – dominerar helt
Artikel 8-fonder kallas de fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.
De har nu en närmast total dominans på den svenska fondmarknaden.
Under andra kvartalet uppgick artikel 8-fonder till 7 531 miljarder kronor – motsvarande 93 procent av det totala fondkapitalet i landet, skriver Finanswatch.
Mörkgröna fonder mindre populära
Nettosparandet under kvartalet gick främst till aktiefonder och långa räntefonder, med tydlig övervikt mot artikel 8-produkter.
Inflödet uppgick till 51 miljarder kronor i denna kategori, medan mer ambitiösa artikel 9-fonder – som har hållbarhet som specifikt mål – lockade betydligt mindre nytt kapital.
Artikel 9-fondernas totala värde uppgick till 269 miljarder kronor, medan övriga fonder, inklusive artikel 6-produkter, stod för 297 miljarder.
Stark efterfrågan på hållbarhet
Den totala fondförmögenheten i Sverige landade på 8 096 miljarder kronor vid kvartalets slut.
Enligt regelverket måste samtliga fonder, även de som inte klassificeras enligt artikel 8 eller 9, redovisa hur de beaktar hållbarhetsrisker i förvaltningen.
Utvecklingen understryker den fortsatt starka efterfrågan på hållbarhetsinriktade investeringsalternativ bland svenska sparare.
Går emot oljan
På den globala marknaden syns samtidigt ett strategiskt skifte bland hedgefonder. Efter flera års dominans för långa positioner i oljeaktier och korta positioner i solenergi har trenden vänt.
Sedan oktober 2024 har många aktiefokuserade hedgefonder i genomsnitt legat korta i oljebolag och samtidigt minskat sina korta positioner mot solenergibolag, skriver Bloomberg.
Tror på vindkraft trots allt
Samtidigt har fonderna behållit sina långa positioner i vindkraftssektorn.
Skiftet sammanfaller med ökad oljeproduktion från vissa Opec+-länder, vilket pressar prisnivåerna.
Det finns också tecken på ekonomisk avmattning i både USA och Kina, vilket väntas bidra till att oljelagren fortsätter att vara välfyllda under resten av 2025.
