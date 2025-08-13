Svenskar väljer ljusgröna fonder – dominerar helt

Artikel 8-fonder kallas de fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

De har nu en närmast total dominans på den svenska fondmarknaden.

Under andra kvartalet uppgick artikel 8-fonder till 7 531 miljarder kronor – motsvarande 93 procent av det totala fondkapitalet i landet, skriver Finanswatch.

Mörkgröna fonder mindre populära

Nettosparandet under kvartalet gick främst till aktiefonder och långa räntefonder, med tydlig övervikt mot artikel 8-produkter.

Inflödet uppgick till 51 miljarder kronor i denna kategori, medan mer ambitiösa artikel 9-fonder – som har hållbarhet som specifikt mål – lockade betydligt mindre nytt kapital.

Artikel 9-fondernas totala värde uppgick till 269 miljarder kronor, medan övriga fonder, inklusive artikel 6-produkter, stod för 297 miljarder.

