Från greenwashing till miljarder: Så hittar investerare nästa klimattrend

Bakgrunden är en växande insikt om att greenwashing, bristande riskhantering och passivitet inför klimathot kan kosta både investerare och samhälle miljardbelopp.

Samtidigt öppnar ny klimat­anpassning för investeringar på upp till 9 000 miljarder dollar till 2050.

Hållbarhetsbranschen har länge kämpat med ett trovärdighetsproblem beskriver finansveteranen Kim Asger Olsen i Finanswatch. Mycket av ESG-vågen varit ett sätt att rädda pressade marginaler snarare än att driva verklig förändring.

Han menar att många fonder klassificerades som artikel 8 eller 9 under EU:s SFDR-reglering utan att innehålla faktiska hållbara investeringar. Resultatet blev ett marknadsföringsverktyg för greenwashing, inte ett styrmedel för kapital mot klimatförbättringar.

Nu kommer motreaktionerna

Nu kommer motreaktionen. EU arbetar med SFDR 2.0 som ska införa tre fondkategorier och bindande krav på att minst 80 procent av tillgångarna i en fond ska uppfylla hållbarhetsmål.

Frågan är dock om skärpningen leder till verklig transparens eller om den bara blir nästa livlina för kapitalförvaltare, säger Olsen. Han pekar på att artikel 6, som kräver att förvaltare redovisar klimatrelaterade risker, fortfarande är eftersatt.