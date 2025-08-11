Sparandet i fonder ökade under juli. Trenden är att Sverigefonder och Nordamerikafonder säljs, och Europafonder och Globalfonder köps, visar statistik från Fondbolagens förening.
Under juli månad satte svenska fondsparare in 25,5 miljarder kronor netto i fonder enligt den nya statistiken som Fondbolagens förening skickat ut i ett pressmeddelande. Aktiefoander hade ett nettoinflöde på 21,4 miljarder kronor. Långa räntefonder hade ett nettoinflöde på 2,8 miljarder kronor.
Spararna skippar Sverigefonder – satsar på Europa i stället
Ökade med 269 miljarder i juli
Inräknat både insättningar och börsuppgång (1,9 procent upp för Stockholmsbörsen under juli) så ökade den samlade fondförmögenheten i Sverige under månaden med 269 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till 8 470 miljarder. 68 procent var placerade i aktiefonder.
Nettoinsättningarna i globalfonder uppgick till 22,9 miljarder kronor, och Europafonder hade nettoinflöde på 2,6 miljarder. Däremot hade Sverigefonder ett nettouttag på 3,1 miljarder. Nordamerikafonder hade ett nettouttag på 1,7 miljarder.
”Efter ett något lägre nettosparande i juni ökade fondsparandet under juli månad och det var aktiefonder i allmänhet och globalfonder i synnerhet som lockade spararna”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.
105 miljarder i nysparande
Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 105,7 miljarder kronor, av vilket 50,1 miljarder har gått till aktiefonder och 48,6 miljarder till långa räntefonder, skriver Fondbolagens förening i pressmeddelandet.
