Spararna skippar Sverigefonder – satsar på Europa i stället

Ökade med 269 miljarder i juli

Inräknat både insättningar och börsuppgång (1,9 procent upp för Stockholmsbörsen under juli) så ökade den samlade fondförmögenheten i Sverige under månaden med 269 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till 8 470 miljarder. 68 procent var placerade i aktiefonder.

Nettoinsättningarna i globalfonder uppgick till 22,9 miljarder kronor, och Europafonder hade nettoinflöde på 2,6 miljarder. Däremot hade Sverigefonder ett nettouttag på 3,1 miljarder. Nordamerikafonder hade ett nettouttag på 1,7 miljarder.

”Efter ett något lägre nettosparande i juni ökade fondsparandet under juli månad och det var aktiefonder i allmänhet och globalfonder i synnerhet som lockade spararna”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

105 miljarder i nysparande

Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 105,7 miljarder kronor, av vilket 50,1 miljarder har gått till aktiefonder och 48,6 miljarder till långa räntefonder, skriver Fondbolagens förening i pressmeddelandet.

Läs även: Världen vill kopiera svensk pension – just när systemet förändras (Realtid)

Läs även: Miljardflöde till försvarsfonder – men riskerna ökar (Realtid)

ANNONS

Läs även: Fonderna som går bäst – blickar mot Europa (Dagens PS)

