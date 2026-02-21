Sektorerna som bör vända 2026: "Lågt värderade"

Börsen har fått en stark start på året, precis som i fjol. Men hur länge håller detta momentum och är det läge att vikta om portföljen?
För att reda ut läget gästas vi av Peter Lagerlöf, allokeringschef och förvaltare på Lannebo Fonder.
”Vi har fortsatt en positiv syn på börsen. Vi står inför en konjunkturförbättring och stigande vinster. Värderingarna är generellt lite höga, men det tror vi att bolagen kan växa in i”, säger han.
Lagerlöf pekar på att flera sektorer som varit pressade nu ser mer intressanta ut.
”Fastigheter och skogsbolag har blivit lågt värderade. Det känns rätt intressant framöver. Banker kan man nog hålla i, där finns fortfarande ett värderingsstöd och hög direktavkastning.”
Däremot är han mer försiktig kring försvarsbolagen.
”De har gått upp väldigt mycket och värderas generöst. Historiskt har stora försvarsbolag haft svårt att leverera de vinster marknaden förväntar sig.”
Även rena gruvbolag börjar enligt honom kännas ansträngda värderingsmässigt. Däremot kan utrustningsbolag som Sandvik och Epiroc fortsatt vara intressanta, även om värderingarna stigit.
Den ständiga frågan om småbolag kontra storbolag är högaktuell.
”På fem år har småbolagen gått sämre än de stora. I början var det motiverat eftersom värderingarna var höga. Men nu värderas småbolagen betydligt lägre än storbolagen. Nu är det egentligen roligare att vara småbolagsinvesterare än för några år sedan.”
Utmaningen är dock kapitalflödena.
”Det är utflöden ur småbolagsfonder. Det gör att man ibland tvingas sälja sådant man egentligen vill äga. Men småbolagen kommer tillbaka, och det finns argument för det.”
Lagerlöf lyfter också bolag med exponering mot svensk ekonomi och byggsektorn.
”Där börjar vi se tecken på vändning. Många av de bolagen är lågt värderade, så där kan det finnas ganska stor uppsida.”
När det gäller skog ser han signaler om stigande massapriser, efter prishöjningar från stora latinamerikanska aktörer.
”Det är inte buy and hold, utan mer en resa där det ofta går ganska fort.”
Sammanfattningsvis: börsen ser fortsatt konstruktiv ut, men det kan vara läge att våga gå emot de tidiga vinnarna och titta närmare på det som halkat efter.
”Man ska inte bara jaga det som gått starkast. Det finns intressanta möjligheter i det som marknaden varit mer skeptisk till”, säger Peter Lagerlöf.