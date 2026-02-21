Sektorerna som bör vända 2026: "Lågt värderade"

För att reda ut läget gästas vi av Peter Lagerlöf, allokeringschef och förvaltare på Lannebo Fonder.

”Vi har fortsatt en positiv syn på börsen. Vi står inför en konjunkturförbättring och stigande vinster. Värderingarna är generellt lite höga, men det tror vi att bolagen kan växa in i”, säger han.

Gå emot det som gått starkt på börsen

Lagerlöf pekar på att flera sektorer som varit pressade nu ser mer intressanta ut.

”Fastigheter och skogsbolag har blivit lågt värderade. Det känns rätt intressant framöver. Banker kan man nog hålla i, där finns fortfarande ett värderingsstöd och hög direktavkastning.”

Däremot är han mer försiktig kring försvarsbolagen.

”De har gått upp väldigt mycket och värderas generöst. Historiskt har stora försvarsbolag haft svårt att leverera de vinster marknaden förväntar sig.”

Även rena gruvbolag börjar enligt honom kännas ansträngda värderingsmässigt. Däremot kan utrustningsbolag som Sandvik och Epiroc fortsatt vara intressanta, även om värderingarna stigit.