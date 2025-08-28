Nytt försäljningsras för Tesla

För sjunde månaden i rad pekar siffrorna nedåt i Europa, visar ny statistik från branschorganisationen ACEA. I juli registrerades 8 837 fordon, ett ras med 40 procent, detta samtidigt som kinesiska konkurrenten BYD noterades för en uppgång på 225 procent.

Tesla redovisade förra månaden vikande intäkter och minskad försäljning för andra kvartalet i rad. Nedgången har från flera håll kopplats till vd:n Elon Musks politiska kopplingar, förutom att han uttryckt sitt stöd för president Donald Trump och tagit del presidentens administration har Musk även uttryckt sina sympatier för det tyska ytterkantspartiet AFD.