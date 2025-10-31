Insättningsgarantin höjs – här är nya gränsen

Om en bank kollapsar kliver staten in genom Riksgälden. Både insatt kapital och ränta ersätts upp till maxbeloppet – per person och per institut.

Garantin ska fungera som en stabiliserande mekanism vid finansiell turbulens.

”Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd och minskar samtidigt risken för att många samtidigt vill ta ut sina pengar vid oro på finansmarknaden”, säger Fredrik Bystedt, avdelningschef för Finansiell stabilitet hos Riksgälden, i ett pressmeddelande.

100 000 kronor mer

Från och med årsskiftet justerar Riksgälden insättningsgarantin uppåt.

Bakom justeringen ligger ett EU-krav. Länder med annan valuta än euro måste vart femte år räkna om sitt skyddstak.

Från och med årsskiftet skyddas sparare för maximalt 1 150 000 kronor per bank – 100 000 kronor mer än tidigare.

Så täcks kostnaderna

Årets belopp följer växelkursen mellan euro och kronor från den 3 juli.

Samtidigt ligger specialregeln för bostadsaffärer kvar på samma nivå. Vid försäljning av privatbostad kan ersättningen stiga till 5 miljoner kronor.

Kostnaderna för systemet täcks genom årliga avgifter från bankerna själva.

Senaste justeringen av ersättningsbeloppet gjordes för fem år sedan, när beloppet höjdes till de nu utgående 1 050 000 kronorna.