Realtid
Realtid.se
Spara & placera

Insättningsgarantin höjs – här är nya gränsen

Insättningsgarantin
Riksgälden stärker konsumentskyddet för alla svenska sparare. (Foto: Canva)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Riksgälden justerar nu insättningsgarantin uppåt från årsskiftet. Justeringen sker enligt ett EU-krav som aktiveras vart femte år.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

småsparare
Spela klippet
Realtid TV

Småsparare varnas efter börsrallyt: "För självsäkra"

31 okt. 2025

Om en bank kollapsar kliver staten in genom Riksgälden. Både insatt kapital och ränta ersätts upp till maxbeloppet – per person och per institut.

Garantin ska fungera som en stabiliserande mekanism vid finansiell turbulens.

Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd och minskar samtidigt risken för att många samtidigt vill ta ut sina pengar vid oro på finansmarknaden”, säger Fredrik Bystedt, avdelningschef för Finansiell stabilitet hos Riksgälden, i ett pressmeddelande.

100 000 kronor mer

Från och med årsskiftet justerar Riksgälden insättningsgarantin uppåt.

Bakom justeringen ligger ett EU-krav. Länder med annan valuta än euro måste vart femte år räkna om sitt skyddstak.

Från och med årsskiftet skyddas sparare för maximalt 1 150 000 kronor per bank – 100 000 kronor mer än tidigare.

Så täcks kostnaderna

ANNONS

Årets belopp följer växelkursen mellan euro och kronor från den 3 juli.

Samtidigt ligger specialregeln för bostadsaffärer kvar på samma nivå. Vid försäljning av privatbostad kan ersättningen stiga till 5 miljoner kronor.

Kostnaderna för systemet täcks genom årliga avgifter från bankerna själva.

Senaste justeringen av ersättningsbeloppet gjordes för fem år sedan, när beloppet höjdes till de nu utgående 1 050 000 kronorna.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BankerInsättningsgarantinRiksgälden
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS