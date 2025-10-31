Realtid
Realtid.se
Spara & placera

Inflationen äter upp barnens månadspeng

inflationen
Få föräldrar höjer månads- eller veckopengen i takt med inflationen. (Foto: Canva/Fredrik Sandberg/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Barnen är ekonomiska förlorare när inflationen stiger eftersom få föräldrar höjer månads- eller veckopengen i takt med inflationen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

småsparare
Spela klippet
Realtid TV

Småsparare varnas efter börsrallyt: "För självsäkra"

31 okt. 2025

Länsförsäkringar har med hjälp av Verian genomfört en undersökning av barns månads- och veckopengar.

Undersökningen visar bland annat att 66 procent av alla barn mellan sex och 18 år har månads- eller veckopeng. Snittsumman per månad är 495 kronor där barn mellan sex och åtta år i snitt får 192 kronor och 16-18-åringarna får 827 kronor i snitt.

Av undersökningen framgår också att barn är ekonomiska förlorare när inflationen är hög. 60 procent av föräldrarna i undersökningen svarar att de inte anpassar vecko- eller månadspengen till inflationen. Endast tre procent av föräldrarna uppger att de inflationskompenserar barnen fullt ut.

Månads- eller veckopengen går enligt undersökningen mest till köp av godis och snacks följt av mat och dryck.

1 010 slumpmässigt rekryterade individer med hemmaboende barn under 18 år har svarat på frågorna.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
InflationPengar
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT

Sveriges ledande nyhetsbyrå sedan 1921

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS