Inflationen äter upp barnens månadspeng

Länsförsäkringar har med hjälp av Verian genomfört en undersökning av barns månads- och veckopengar.

Undersökningen visar bland annat att 66 procent av alla barn mellan sex och 18 år har månads- eller veckopeng. Snittsumman per månad är 495 kronor där barn mellan sex och åtta år i snitt får 192 kronor och 16-18-åringarna får 827 kronor i snitt.

Av undersökningen framgår också att barn är ekonomiska förlorare när inflationen är hög. 60 procent av föräldrarna i undersökningen svarar att de inte anpassar vecko- eller månadspengen till inflationen. Endast tre procent av föräldrarna uppger att de inflationskompenserar barnen fullt ut.

Månads- eller veckopengen går enligt undersökningen mest till köp av godis och snacks följt av mat och dryck.

1 010 slumpmässigt rekryterade individer med hemmaboende barn under 18 år har svarat på frågorna.