Thailand vill köpa fler Gripenplan och förhandlingar pågår. Om situationen mellan Thailand och Kambodja eskalerar kan affären pausas eller avbrytas, enligt en expert. Men det är den svenska regeringen som har sista ordet.
Jätteaffär med Gripen avgörs av regeringen
Mest läst i kategorin
FI vill stoppa ekobrott med hjälp av AI
Ekobrott har ökat och blivit mer komplexa – vilket ställer högre krav på Finansinspektionens (FI) arbete. Nu vill myndigheten använda AI för att hitta de kriminella. Den organiserade och ekonomiska brottsligheten har under senare tid ökat, både när det gäller komplexitet och omfattning, konstaterar FI. Sådan brottslighet är till exempel bedrägerier och penningtvätt. Kriminella behöver …
Höga förväntningar på ”världens viktigaste bolag”
Förväntningarna är som vanligt skyhöga på AI-jätten Nvidia inför nästa veckas rapport. Det är fortfarande kanske världens viktigaste bolag med tanke på både storleken och att det är en temperaturmätare för hela AI-utvecklingen, säger Danske Banks seniorstrateg Maria Landeborn. Den amerikanska chiptillverkaren Nvidia är sist ut av techbjässarna att leverera kvartalsrapport. Förväntningarna är en vinstökning …
FI varnar: Bedragare lockar med tips i aktiechattar
Se upp för bedragare på aktiechattar som kommer med tips på köpvärda aktier. Just nu får Finansinspektionen in många samtal från konsumenter som blivit lurade. Upplägget går ofta ut på att via chattgrupper på nätet locka in investerare i olika aktier som då först stiger i pris. Bedragarna säljer sedan med vinst medan de som …
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Är det dags att skaffa ett nytt sparkonto? Då finns det några saker som är bra att tänka på. Så väljer du sparkonto. Det behöver inte vara så att kontot med högst sparränta är det som passar dig och din livssituation bäst, det skriver konsumenternas. Högre räntesatser kan betyda att det finns villkor som begränsar …
Oförändrad styrränta – men öppning för sänkning
Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad men håller dörren fortsatt öppen för en sänkning i år. Ekonomer är dock osäkra på att det blir verklighet. Vi tror inte att de kommer att sänka, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth. Dagens räntebesked blev det förväntade. Styrräntan får ligga kvar på nuvarande nivån, 2,00 procent, meddelar Riksbanken. Samtidigt håller man …
I dag tar försvarsminister Pål Jonsson emot emot chefen för Thailands flygvapen, ACM, Punpakdee Pattanakul. Thailand är mitt uppe i förhandlingar om att köpa fler Gripenplan från Saab.
I slutet av juli blossade gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja upp, med fem dagars intensiva strider som krävde minst 35 dödsoffer.
Flyganfall med Gripen
Den 28 juli kom länderna överens om en vapenvila. Under striderna utförde Thailand flera flyganfall med Gripen.
Förhandlingarna kan pågå under flera år och påverkas av händelseutvecklingen.
Om det blir ett fullskaligt eller ett större krig eller att Thailand invaderar Kambodja och övertar områden.
Då är jag övertygad om att den här affären skulle pausas, och kanske också kunna avbrytas, säger Martin Lundmark, lektor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
Senaste nytt
Kriterier för export
Det finns vissa kriterier för att försvarsexport ska vara tillåten, bland annat utifrån försvars- och säkerhetspolitiska aspekter. Det är Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som först prövar frågan. I slutändan är det ett regeringsbeslut där regeringen antingen kan stödja ISP, eller göra en annan bedömning.
Läs mer:
Saabs vd slår tillbaka mot USA rykte. Dagens PS
2018 skärptes exportlagstiftningen för krigsmaterial, med ett nytt krav att ta hänsyn till. Det så kallade demokratikriteriet.
2011, då den senaste affären gjordes, bedömdes Thailand vara ett land som uppfyllde de då rådande kraven. Att Thailand nu uppfyller kraven på demokrati kan ifrågasättas, menar Lundmark.
Det är ju tveklöst ett mindre stabilt land och mindre demokratiskt än det var 2011, säger han.
Inget kontrakt
ISP skriver i ett mejl till TT att man inte kan kommentera enskilda ärenden eller bedömningar av specifika mottagarländer på grund av sekretess. Generellt sett ska ISP underrättas fyra veckor innan ”ett bindande anbud får lämnas om försäljning av krigsmateriel till någon i utlandet”. Då prövar ISP om anbud får lämnas eller ej.
Läs mer:
Möjlig Gripen-affär och elbilsfiasko. Realtid
”Att förhandla om eller ingå kontrakt kräver inget ytterligare godkännande från ISP”, skriver man vidare. Nästa steg i processen är att ”erhålla tillstånd för att föra ut krigsmaterielen i fråga från Sverige”. Detta sker ofta flera år efter att kontrakt ingås.
Saab själva har tidigare meddelat att företaget ”i nuläget inte tecknat något kontrakt eller fått någon beställning gällande Gripen E/F” med Thailand.