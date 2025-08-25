Realtid
Jätteaffär med Gripen avgörs av regeringen

Gripen
Ett Jas 39 Gripen C under en flyguppvisning i Eslöv. (Foto: Johan Nilsson/TT)
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Thailand vill köpa fler Gripenplan och förhandlingar pågår. Om situationen mellan Thailand och Kambodja eskalerar kan affären pausas eller avbrytas, enligt en expert. Men det är den svenska regeringen som har sista ordet.

I dag tar försvarsminister Pål Jonsson emot emot chefen för Thailands flygvapen, ACM, Punpakdee Pattanakul. Thailand är mitt uppe i förhandlingar om att köpa fler Gripenplan från Saab.

I slutet av juli blossade gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja upp, med fem dagars intensiva strider som krävde minst 35 dödsoffer.

Flyganfall med Gripen

Den 28 juli kom länderna överens om en vapenvila. Under striderna utförde Thailand flera flyganfall med Gripen.

Förhandlingarna kan pågå under flera år och påverkas av händelseutvecklingen.

Om det blir ett fullskaligt eller ett större krig eller att Thailand invaderar Kambodja och övertar områden.

Då är jag övertygad om att den här affären skulle pausas, och kanske också kunna avbrytas, säger Martin Lundmark, lektor i försvarssystem på Försvarshögskolan.

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Kriterier för export

Det finns vissa kriterier för att försvarsexport ska vara tillåten, bland annat utifrån försvars- och säkerhetspolitiska aspekter. Det är Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som först prövar frågan. I slutändan är det ett regeringsbeslut där regeringen antingen kan stödja ISP, eller göra en annan bedömning.

Saabs vd slår tillbaka mot USA rykte. Dagens PS

2018 skärptes exportlagstiftningen för krigsmaterial, med ett nytt krav att ta hänsyn till. Det så kallade demokratikriteriet.

2011, då den senaste affären gjordes, bedömdes Thailand vara ett land som uppfyllde de då rådande kraven. Att Thailand nu uppfyller kraven på demokrati kan ifrågasättas, menar Lundmark.

Det är ju tveklöst ett mindre stabilt land och mindre demokratiskt än det var 2011, säger han.

Inget kontrakt

ISP skriver i ett mejl till TT att man inte kan kommentera enskilda ärenden eller bedömningar av specifika mottagarländer på grund av sekretess. Generellt sett ska ISP underrättas fyra veckor innan ”ett bindande anbud får lämnas om försäljning av krigsmateriel till någon i utlandet”. Då prövar ISP om anbud får lämnas eller ej.

Möjlig Gripen-affär och elbilsfiasko. Realtid

”Att förhandla om eller ingå kontrakt kräver inget ytterligare godkännande från ISP”, skriver man vidare. Nästa steg i processen är att ”erhålla tillstånd för att föra ut krigsmaterielen i fråga från Sverige”. Detta sker ofta flera år efter att kontrakt ingås.

Saab själva har tidigare meddelat att företaget ”i nuläget inte tecknat något kontrakt eller fått någon beställning gällande Gripen E/F” med Thailand.

