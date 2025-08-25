Jätteaffär med Gripen avgörs av regeringen

I dag tar försvarsminister Pål Jonsson emot emot chefen för Thailands flygvapen, ACM, Punpakdee Pattanakul. Thailand är mitt uppe i förhandlingar om att köpa fler Gripenplan från Saab.

I slutet av juli blossade gränskonflikten mellan Thailand och Kambodja upp, med fem dagars intensiva strider som krävde minst 35 dödsoffer.

Flyganfall med Gripen

Den 28 juli kom länderna överens om en vapenvila. Under striderna utförde Thailand flera flyganfall med Gripen.

Förhandlingarna kan pågå under flera år och påverkas av händelseutvecklingen.

Om det blir ett fullskaligt eller ett större krig eller att Thailand invaderar Kambodja och övertar områden.

Då är jag övertygad om att den här affären skulle pausas, och kanske också kunna avbrytas, säger Martin Lundmark, lektor i försvarssystem på Försvarshögskolan.