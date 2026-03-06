Grattis boomers – rikaste generationen genom tiderna

Flera analyser från bland annat Pew Research Center och UBS visar att personer födda mellan 1946 och 1964 har haft exceptionellt gynnsamma ekonomiska förutsättningar. Aldrig tidigare har en generation varit så rik.

Läs också:

Boomers vägrar lämna – därför blir generationsskiftet inte av – Realtid

Många gynnsamma faktorer samtidigt

Kombinationen av stark tillväxt, låga bostadspriser och en lång period av stigande börser har gjort att boomers kunnat bygga kapital i en takt som saknar motstycke.

Men trots att boomers som grupp framstår som historiskt välbeställda är förmögenheten långt ifrån jämnt fördelad. Enligt Pew Research Center ägde alla boomerhushåll tillsammans 77 biljoner dollar år 2022.

Men de rikaste tio procenten satt på 71 procent av den totala förmögenheten. Det innebär att bilden av en ekonomiskt stark generation är delvis missvisande.

I praktiken är den koncentrerad till en relativt liten del av hushållen.

Läs också:

Kris när tyska babyboomers lämnar arbetsmarknaden – Realtid