Forskningen visar att ett enkelt knep, hämtat från spel- och appvärlden, kan vara skillnaden mellan att spara kortvarigt och ha en stadigt växande förmögenhet.
Forskning: Spara mer med Duolingo-tricket
Att förstå hur man ska investera och vad man ska placera sina pengar i är bara en av utmaningarna för den som vill växla upp sparandet. Utmaningen ligger också i uthålligheten.
Genom att använda sig av så kallade ”streaks”, en obruten kedja av beteenden, kan man enligt Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, öka sitt engagemang drastiskt.
Han lutar sig mot forskning från den amerikanska forskarikonen Katherine Milkman och hennes team på Wharton.
Studien visar att så kallade streak-incitament, uppmuntran och belöningar som växer ju längre din svit är, är väldigt effektiva för att skapa uthållighet och nya vanor. Laninge menar att samma logik som gör språktjänsten Duolingo så beroendeframkallande kan appliceras på ditt sätt att spara.
Spara uthålligt
Forskningen visar att när vi ser våra tidigare ansträngningar kopplas ihop i en obruten kedja blir vi mer engagerade och vår uthållighet ökar. Det fungerar särskilt bra vid enkla, upprepade handlingar där man annars riskerar att tröttna.
”Sparande passar väldigt väl här eftersom det är sällan kunskapen som brister, utan uthålligheten”, förklarar han.
Enligt Laninge förklarar detta också varför moderna sparappar ofta fungerar bättre än traditionella sparkonton. Där banken bara visar ett saldo, vilket är resultatet, visar appen ofta hur många månader i rad man sparat.
Det flyttar fokus från utfallet till själva beteendet.
FAKTA: Så börjar du din streak
Att börja mäta sin ”streak” flyttar fokus från börsens svängningar till din egen prestation och bygger goda vanor. Här är två sätt att komma igång:
Alternativ 1: Appar Många moderna nischbanker och sparappar har inbyggda funktioner som visualiserar din historik.
Alternativ 2: Egen kontroll Skapa ett enkelt dokument med två kolumner: ”Månad” och ”Genomfört”. Markera varje månad med en grön färg när överföringen är gjord. Se till att raden av gröna celler aldrig bryts. Ju längre kedjan blir, desto högre blir den psykologiska tröskeln för att hoppa över en månad.
Tre gyllene regler för en hållbar streak:
Sätt ribban lågt: Sätt ribban lågt utifrån dina förutsättningar. Får du pengar över kan du alltid spara mer den månaden.
Automatisera: Ställ in en stående överföring dagen efter löning så att din streak sköter sig själv.
Var inte rädd för uttag: En streak handlar om insättningar. Att du tar ut pengar för en planerad resa eller nödvändiga utgifter är inte detsamma som att din streak är bruten.
Inte fel att nalla på kontot
Vi frågar Niklas hur han tycker att man ska se på uttag under en pågående streak. Han menar att man ska vara försiktig med att moralisera kring detta, då sparande i grunden är ett verktyg för framtiden och inte ett självändamål.
Det är de impulsiva uttagen som utgör den största risken, inte de planerade. Ett par medvetna uttag per år gör inte att poängen med din streak går förlorad, så länge det inte blir en vana som äter upp allt det kapital man byggt upp.
Skydd mot börsoro
När marknaden skakar och volatiliteten ökar fungerar streaks som en krockkudde för psyket. Istället för att agera i panik eller sälja av tillgångar, flyttas fokus till att behålla sin insättningssvit.
”En streak i insättningar flyttar fokus från ”vad händer på marknaden idag” till ”jag gjorde mitt sparbeteende den här månaden”. En hälsosam förskjutning”, säger Laninge.
För den som vill börja rekommenderar han att sätta ribban lågt. Det är bättre att hålla en liten streak i två år än att bryta en ambitiös satsning efter bara några månader.
