Forskning: Spara mer med Duolingo-tricket

Att förstå hur man ska investera och vad man ska placera sina pengar i är bara en av utmaningarna för den som vill växla upp sparandet. Utmaningen ligger också i uthålligheten.

Genom att använda sig av så kallade ”streaks”, en obruten kedja av beteenden, kan man enligt Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, öka sitt engagemang drastiskt.

Han lutar sig mot forskning från den amerikanska forskarikonen Katherine Milkman och hennes team på Wharton.

Studien visar att så kallade streak-incitament, uppmuntran och belöningar som växer ju längre din svit är, är väldigt effektiva för att skapa uthållighet och nya vanor. Laninge menar att samma logik som gör språktjänsten Duolingo så beroendeframkallande kan appliceras på ditt sätt att spara.

Niklas Laning är sparpsykolog på spartjänsten Opti. (Foto: Opti)

Spara uthålligt

Forskningen visar att när vi ser våra tidigare ansträngningar kopplas ihop i en obruten kedja blir vi mer engagerade och vår uthållighet ökar. Det fungerar särskilt bra vid enkla, upprepade handlingar där man annars riskerar att tröttna.

”Sparande passar väldigt väl här eftersom det är sällan kunskapen som brister, utan uthålligheten”, förklarar han.

Enligt Laninge förklarar detta också varför moderna sparappar ofta fungerar bättre än traditionella sparkonton. Där banken bara visar ett saldo, vilket är resultatet, visar appen ofta hur många månader i rad man sparat.

Det flyttar fokus från utfallet till själva beteendet.