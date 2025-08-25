Ekobrott har ökat och blivit mer komplexa – vilket ställer högre krav på Finansinspektionens (FI) arbete. Nu vill myndigheten använda AI för att hitta de kriminella.
FI vill stoppa ekobrott med hjälp av AI
Den organiserade och ekonomiska brottsligheten har under senare tid ökat, både när det gäller komplexitet och omfattning, konstaterar FI. Sådan brottslighet är till exempel bedrägerier och penningtvätt.
Kriminella behöver tillgång till det finansiella systemet för att omsätta brottsvinster så att dessa går att använda, säger FI:s vikarierande generaldirektör, Malin Alpen.
Hot mot konsumenter
Brottsligheten är i dag ett allvarligt hot mot företag och enskilda konsumenter. Äldre personer drabbas oftare av betalnings- och investeringsbedrägerier, där man luras överföra pengar eller investera i något som visar sig vara något annat.
Nu ska myndigheten återrapportera till regeringen om hur man kan bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet.
Stärka analysförmågan
I det lyfter myndigheten mer datadriven tillsyn med syfte att ”effektivisera tillsynen och stärka analysförmågan genom ökad användning av avancerad dataanalys och artificiell intelligens (AI)”, som det heter i rapporten.
På det sättet går det till exempel att identifiera bedrägliga bolag och deras sajter snabbare. Då hoppas även FI kunna varna konsumenter snabbare.
I FI:s uppdrag ingår redan brottsförebyggande åtgärder. FI gör tillståndsprövningar för nya aktörer på finansmarknaden, genomför tillsyn så att de cirka 2 200 befintliga företagen följer regler, samt ser över och utfärdar nya regler.
”En utmaning”
Den ekonomiska brottsligheten hittar nya vägar, har ni möjlighet att upprätthålla takten?
Det är förstås en utmaning för oss liksom andra myndigheter och andra aktörer i samhället, att hänga med i den här utvecklingen, säger Alpen och fortsätter: Vi gör det vi kan utifrån det uppdrag och de resurser vi har men här är ett område där vi har sett att vi skulle behöva mer resurser.
Vi måste givetvis också hela tiden utveckla våra arbetssätt så att vi arbetar mer effektivt. Vi kan aldrig luta oss tillbaka.
