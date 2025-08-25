FI vill stoppa ekobrott med hjälp av AI

Den organiserade och ekonomiska brottsligheten har under senare tid ökat, både när det gäller komplexitet och omfattning, konstaterar FI. Sådan brottslighet är till exempel bedrägerier och penningtvätt.

Kriminella behöver tillgång till det finansiella systemet för att omsätta brottsvinster så att dessa går att använda, säger FI:s vikarierande generaldirektör, Malin Alpen.

Hot mot konsumenter

Brottsligheten är i dag ett allvarligt hot mot företag och enskilda konsumenter. Äldre personer drabbas oftare av betalnings- och investeringsbedrägerier, där man luras överföra pengar eller investera i något som visar sig vara något annat.

Nu ska myndigheten återrapportera till regeringen om hur man kan bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet.