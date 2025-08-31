Att en domstol slagit fast att Trumpregeringens handelstullar är olagliga är en ”rättslig örfil” mot den amerikanske presidenten, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.
Expert: Domstolen ger Trump ”rättslig örfil”
Men jag skulle bli väldigt förvånad om det här ändrar någonting.
President Donald Trump har hävdat att han har makt att kringgå kongressen och införa omfattande importtullar på utländska produkter.
Nu har en federal appellationsdomstol i USA lagt hinder i vägen för honom och slagit fast att merparten av tullarna är olagliga.
Det var inte helt oväntat. Ur ett internationellt sammanhang är det förstås ytterst pinsamt att rättsväsendet på det här sättet går emot Trumps handelspolitik. Det blir som ett slags rättslig örfil, säger Robert Bergqvist.”Ligger där de ligger”
Han pekar dock på att Trump kan överklaga och tror inte att domstolsutslaget kommer att göra att tullarna dras tillbaka.
De ligger där de ligger och politiskt sett har ju Republikanerna också kontrollen över högsta domstolen i USA. När ett beslut väl fattas där tror jag att det är hög sannolikhet för att det går igenom ändå.
Hur påverkar det här den svenska ekonomin?
Det här är förstås anekdotisk bevisföring men när jag åker runt och träffar företag slås jag av att man ändå förhåller sig ganska lugn och tror sig kunna hantera det här tullkriget. Vi ekonomer har en tendens att underskatta företagens kreativitet och anpassningsförmåga, säger Robert Bergqvist och fortsätter:Osäkerheten slår snarare mot hushållen som blir mer försiktiga att konsumera.Oklara effekter
Appellationsdomstolen låter trots sitt beslut tullarna vara kvar till den 14 oktober, för att ge Vita huset tid att överklaga.
Ingen vet ännu vilka effekter som Trumps handelstullar får framöver – och om de kommer slå mot den inhemska ekonomin.
Det ska bli intressant att se utslaget i nästa års mellanårsval i USA. Det är då folkets domstol ger sitt utslag. Då får vi se effekterna av det här.