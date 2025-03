EQT:s bud på Fortnox – en exitmöjlighet för aktieägarna?

I KORTHET Fortnox har vuxit snabbt med hög organisk tillväxt, imponerande marginaler och stark kassaposition – en ledande aktör på den svenska marknaden.

Aktien handlas till mycket höga multiplar, vilket gör den känslig för minsta avvikelse i tillväxt eller lönsamhet – särskilt med tanke på mognaden på hemmamarknaden.

Med en premium på 38 procent erbjuder EQT:s bud en möjlig exit för aktieägare, i ett läge med osäkerhet kring ledarskap och framtida expansionsstrategi.

Fortnox (börskurs Fortnox) är ett svenskt SaaS-bolag som erbjuder webbaserade lösningar för bokföring, tidrapportering, fakturering och liknande tjänster som företagare behöver.

Programvarorna är helt molnbaserade och kan användas via dator eller mobiltelefon. Bolagets affärsmodell bygger på återkommande intäkter med hög kundlojalitet, vilket enligt Placera ger en stark inlåsningseffekt.

Huvudkontoret ligger i Växjö och koncernen har cirka 900 anställda. Största ägare är finansmannen Olof Hallrup med omkring 19 procent av aktierna. Roger Hartelius är tillförordnad VD sedan augusti 2024 efter att Tommy Eklund i höstas lämnade vd-posten.

Fortnox har en stark marknadsposition i Sverige, med uppskattningsvis 37 procents marknadsandel bland svenska företag, föreningar och organisationer, enligt Placera. Bolagets främsta konkurrent är Visma, skriver Affärsvärlden.

Finansiell flexibilitet

Fortnox har uppvisat en imponerande tillväxt under det senaste decenniet. Under 2024 ökade försäljningen med 25 procent (helt organiskt) till 2,045 miljarder kronor – detta jämfört med 1,642 miljarder kronor föregående år, enligt Affärsvärlden. Rörelsemarginalen (EBIT) var 43 procent, upp från 41 procent 2023.

Under de senaste fem åren har Fortnox vuxit med i genomsnitt 31 procent per år, varav 27 procent har varit organisk tillväxt. Under samma period har rörelsevinsten ökat med i genomsnitt 38 procent årligen.

Bolaget har en stark balansräkning med en nettokassa på 488 miljoner kronor, vilket ger finansiell flexibilitet för fortsatt tillväxt och eventuella förvärv, enligt Placera. Avkastningen på eget kapital uppgick till 37 procent under 2023.