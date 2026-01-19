20 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Spara & placera

Pensionärer lurades plantera träd – direktörerna levde lyxliv

Pensionspengarna skulle investeras i skog på Costa Rica. Det visade sig vara ett bedrägeri. (Foto: Selina Bubendorfer / Vitaly Gariev / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Ett omfattande pensionsbedrägeri som pågått under flera års tid i Storbritannien har avslöjats. I en sluten loop kunde tusentals britter luras på sina pensioner.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tre före detta direktörer i det brittiska företaget Ethical Forestry Limited har erkänt sig skyldiga till ett omfattande investeringsbedrägeri som lurade över 3 000 pensionssparare på sammanlagt 70 miljoner pund, motsvarande cirka 865 miljoner kronor.

De tre männen från Bournemouth erkände sig skyldiga till bedrägligt handlande vid Southwark Crown Court den 16 januari, rapporterar BBC.

Missa inte: Visa larmar: ”Hoten ökar i mycket snabbare takt”. Realtid

Erkännandet kom strax innan en planerad rättegång nästa månad skulle ha påbörjats.

Enligt Serious Fraud Office (SFO), den brittiska myndigheten för allvarliga bedrägerier, lockade männen under sju år investerare att ta ut pengar från sina pensionssparanden och istället satsa dem på trädplanteringar i Costa Rica.

Kallsamtal från fejkade företag

Från ett callcenter i Bournemouth ringde företagets anställda upp människor och erbjöd pensionsöversyner.

Enligt SFO använde de falska företagsnamn som Richmond Solutions och Pension Report Service, utan att avslöja att de arbetade för Ethical Forestry Limited, skriver brittiska myndigheter i ett pressmeddelande.

ANNONS

Läs också: Alla på skärmen var fejk – AI-bedragare lurade till sig miljoner. Realtid

De som accepterade att gå vidare hamnade i vad utredare beskriver som ”en sluten loop” där rådgivningsföretaget som erbjöd tjänsten var anlitat av bedragarna själva och fick provision för varje kund de hänvisade tillbaka till Ethical Forestry.

”I praktiken, när en person väl hade övertalats att göra en pensionsöversyn, skulle de alltid hänvisas tillbaka till Ethical Forestry”, förklarar Jason Williams, som ledde SFO:s utredningsteam, enligt BBC.

ANNONS

Lyx på offrens bekostnad

Även om träd faktiskt planterades i Costa Rica, avsattes inga medel för att underhålla dem eller genomföra kommersiell skörd.

Därmed kunde investerarnas pengar aldrig generera den utlovade avkastningen från trädskörden.

Istället finansierade pengarna direktörernas lyxliv. En av dem köpte ett hem i exklusiva Sandbanks, Poole, för 1,9 miljoner pund, en annan av männen förvärvade en fastighet för 4,3 miljoner pund.

Läs även: Lurades på miljoner – Nordea tvingas betala tillbaka. Dagens PS

ANNONS

De samlade också på sig en kollektion lyxbilar inklusive Maserati, Ferrari, McLaren, Audi R8 och Porsche 911 Turbo S, och njöt av lyxsemestrar i Italien, Mexiko, Frankrike, Maldiverna och Schweiz.

Ytterligare 2,77 miljoner pund av investerarnas pengar användes för att administrera ett skatteundandragande system för direktörernas egen fördel.

Från miljöinvestering till Ponzi-bedrägeri

Julie Bertelli från Oxfordshire var ett av de över 3 000 offren.

Hon investerade 12 000 pund från ett arv i vad hon trodde var en hållbar investering. Hon fick till och med GPS-koordinater för ”sina” träd, men satellitbilder visade senare att ingenting fanns där, berättar hon för BBC.

Enligt SFO var det klart redan 2012 att systemet aldrig skulle kunna betala tillbaka investerare.

Missa inte: Hon lurades på 70 000 – vill varna andra. Dagens PS

Istället fortsatte direktörerna att samla in mer pengar och skapade ett så kallat Ponzi-upplägg, ett bedrägeri där nya investerares pengar användes för att göra små utbetalningar till befintliga investerare.

ANNONS

”Under perioden tog de tre personerna ut 15 miljoner pund”, säger Jason Williams till BBC.

Emma Luxton, operativ direktör vid SFO, kommenterar:

”Dessa före detta direktörer utnyttjade människors goda avsikter att stödja ’gröna’ investeringar och stal 70 miljoner pund från hårt förvärvade besparingar och pensioner”.

För Julie Bertelli, som nu lever på sin statliga pension, är chansen att få tillbaka pengarna minimal.

”Det är borta, viskningar i vinden. Det är en skam, så tragiskt och jag är så arg. Men jag är mycket glad att de har ställts inför rätta”, säger hon till BBC.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BedrägeriPensionStorbritannien
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden. En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS