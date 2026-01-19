Pensionärer lurades plantera träd – direktörerna levde lyxliv

Tre före detta direktörer i det brittiska företaget Ethical Forestry Limited har erkänt sig skyldiga till ett omfattande investeringsbedrägeri som lurade över 3 000 pensionssparare på sammanlagt 70 miljoner pund, motsvarande cirka 865 miljoner kronor.

De tre männen från Bournemouth erkände sig skyldiga till bedrägligt handlande vid Southwark Crown Court den 16 januari, rapporterar BBC.

Erkännandet kom strax innan en planerad rättegång nästa månad skulle ha påbörjats.

Enligt Serious Fraud Office (SFO), den brittiska myndigheten för allvarliga bedrägerier, lockade männen under sju år investerare att ta ut pengar från sina pensionssparanden och istället satsa dem på trädplanteringar i Costa Rica.

Kallsamtal från fejkade företag

Från ett callcenter i Bournemouth ringde företagets anställda upp människor och erbjöd pensionsöversyner.

Enligt SFO använde de falska företagsnamn som Richmond Solutions och Pension Report Service, utan att avslöja att de arbetade för Ethical Forestry Limited, skriver brittiska myndigheter i ett pressmeddelande.

De som accepterade att gå vidare hamnade i vad utredare beskriver som ”en sluten loop” där rådgivningsföretaget som erbjöd tjänsten var anlitat av bedragarna själva och fick provision för varje kund de hänvisade tillbaka till Ethical Forestry.

”I praktiken, när en person väl hade övertalats att göra en pensionsöversyn, skulle de alltid hänvisas tillbaka till Ethical Forestry”, förklarar Jason Williams, som ledde SFO:s utredningsteam, enligt BBC.