Under de amerikanska börsernas historia har toppar följts av längre nedgångar. Men långvariga dippar har blivit mer sällsynta och vissa experter menar att de tillhör det förflutna.
Därför kan långa börsnedgångar snart vara historia
Björnmarknader, som brukar definieras som en börsnedgång på minst 20 procent från senaste toppen, har alltid väckt stark oro bland investerare.
Krascher som 1929, it-bubblan år 2000 och finanskrisen 2008 har inneburit lång tid innan marknaden återhämtat sig.
Men nu är situationen helt annorlunda. Färre aktier och mer pengar gör att den typen av långvariga nedgångar inte är lika sannolika i USA, skriver Business Insider.
Finns färre börsnoterade bolag
Den viktigaste orsaken som pekas ut är utvecklingen i balansen mellan tillgång och efterfrågan på aktier.
Antalet börsnoterade bolag i USA har sjunkit kraftigt under de senaste decennierna, från över 7 000 på 1990-talet till under 4 000 i dag.
Med tanke på att befolkningen samtidigt ökat innebär det en halvering av bolag per capita sedan mitten av 1990-talet.
Samtidigt finns rekordstora belopp placerade i penningmarknadsfonder. Nivån uppgår till omkring 7 000 miljarder dollar, kapital som snabbt kan flyttas över till aktiemarknaden vid kursfall.
Fler gör återköp
Utöver detta har aktieåterköp blivit en dominerande trend. Bolag minskar därmed mängden utestående aktier, vilket ytterligare pressar utbudet.
Under det första kvartalet i år genomfördes återköp för drygt 55 miljarder dollar, att jämföra med knappt 13 miljarder år 2019 och under 8 miljarder vid millennieskiftet.
Kombinationen av minskat utbud och stark efterfrågan har gjort att börsnedgångar i allt högre grad följs av snabba uppgångar.
Återhämtar sig snabbare
Både nedgången 2020 i samband med pandemin och fallet 2022, då marknaden tappade 25–35 procent, följdes av nya rekordnivåer inom ett år.
Även om särskilda faktorer bidrog. Stora stimulanser från staten 2020 och hajpen kring AI i slutet av 2022 tycks mönstret bekräfta att återhämtningarna sker betydligt snabbare än under tidigare epoker.
”Det har skett en rejäl minskning av antalet utestående aktier i många företag. Jag tror att det är en stor anledning till att man inte får dessa utdragna perioder på två till tre år för att återhämta sig från en björnmarknad”, säger aktiestrategen Hank Smith.
Tryggare på sikt
Flera marknadsbedömare menar att denna miljö gör börsen mer volatil på kort sikt, men samtidigt ger en tryggare bas för långsiktiga investerare.
När kapitalflödena är så omfattande och bolagen själva driver upp priserna genom återköp blir långdragna nedgångsperioder mindre sannolika.
