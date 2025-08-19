Därför kan långa börsnedgångar snart vara historia

Björnmarknader, som brukar definieras som en börsnedgång på minst 20 procent från senaste toppen, har alltid väckt stark oro bland investerare.

Krascher som 1929, it-bubblan år 2000 och finanskrisen 2008 har inneburit lång tid innan marknaden återhämtat sig.

Men nu är situationen helt annorlunda. Färre aktier och mer pengar gör att den typen av långvariga nedgångar inte är lika sannolika i USA, skriver Business Insider.

Finns färre börsnoterade bolag

Den viktigaste orsaken som pekas ut är utvecklingen i balansen mellan tillgång och efterfrågan på aktier.

Antalet börsnoterade bolag i USA har sjunkit kraftigt under de senaste decennierna, från över 7 000 på 1990-talet till under 4 000 i dag.

Med tanke på att befolkningen samtidigt ökat innebär det en halvering av bolag per capita sedan mitten av 1990-talet.

Samtidigt finns rekordstora belopp placerade i penningmarknadsfonder. Nivån uppgår till omkring 7 000 miljarder dollar, kapital som snabbt kan flyttas över till aktiemarknaden vid kursfall.

