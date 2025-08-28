Realtid
Realtid.se
Spara & placera

Då riskerar du att få högre skatt på ISK nästa år

isk
Den som sparar på ett ISK-konto kan behöva vara uppmärksam på skatteförändringar. (Foto: Henrik Montgomery/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Skatten på sparande via ISK sänks för många – men höjs för en del. Det som avgör är storleken på sparkapitalet.

Investeringssparkonton (ISK) har blivit den absolut populäraste sparformen bland svenskarna.

Nu ska skattesatserna justera nästa år och väntas ge tydliga lättnader för majoriteten av spararna.

Men för de som har riktigt stora belopp placerade på kontot kan skatten istället stiga, enligt en uträkning från Aktiespararna.

Grundavdraget fördubblas

Under 2025 sänktes ISK-skatten jämfört med året innan. Bakgrunden var dels att statslåneräntan, som ligger till grund för beräkningen, sjönk till 1,96 procent, vilket gav en skattesats på 0,888 procent.

Därtill infördes ett grundavdrag på 150 000 kronor.

Elisabeth Svantesson (M) vill uppmuntra fler svenskar att använda ett ISK-konto. (Foto: Jonas Ekströmer/TT).
För 2026 förstärks skattesänkningen ytterligare genom att grundavdraget fördubblas till 300 000 kronor. Upp till den summan dras alltså ingen skatt alls.

Skattesänkning för många

Med nästan 3,8 miljoner svenskar som har ISK, och med ett genomsnittligt sparande på drygt 400 000 kronor, innebär det en påtaglig skattefördel för stora grupper.

Den som exempelvis har ett sparkapital på en halv miljon kan räkna med en skattesänkning på drygt 1 000 kronor nästa år.

Kan bli högre skattesats

Samtidigt pekar utvecklingen på att själva skattesatsen kan bli något högre nästa år.

Statslåneräntan har stigit till 2,25 procent, vilket – om nivån står sig till slutet av november då den fastställs – innebär att skatten för 2026 landar på 0,975 procent.

Gränsen går vid två miljoner

För de flesta sparare vägs denna höjning upp av det större grundavdraget. Men det finns en gräns.

Enligt beräkningar från Aktiespararna går det gränsen vid ungefär två miljoner kronor. Så mycket krävs det för att skatten faktiskt ska bli något högre 2026 jämfört med 2025.

