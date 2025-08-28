Då riskerar du att få högre skatt på ISK nästa år

Investeringssparkonton (ISK) har blivit den absolut populäraste sparformen bland svenskarna.

Nu ska skattesatserna justera nästa år och väntas ge tydliga lättnader för majoriteten av spararna.

Men för de som har riktigt stora belopp placerade på kontot kan skatten istället stiga, enligt en uträkning från Aktiespararna.

Missa inte: ISK blir ännu förmånligare – men ett misstag kan stå dig dyrt. Realtid

Grundavdraget fördubblas

Under 2025 sänktes ISK-skatten jämfört med året innan. Bakgrunden var dels att statslåneräntan, som ligger till grund för beräkningen, sjönk till 1,96 procent, vilket gav en skattesats på 0,888 procent.

Därtill infördes ett grundavdrag på 150 000 kronor.

Elisabeth Svantesson (M) vill uppmuntra fler svenskar att använda ett ISK-konto. (Foto: Jonas Ekströmer/TT).

ANNONS

För 2026 förstärks skattesänkningen ytterligare genom att grundavdraget fördubblas till 300 000 kronor. Upp till den summan dras alltså ingen skatt alls.

Missa inte: ISK-skatten höjs – och sänks för miljoner sparare 2026. Dagens PS