EU vill få igång sina kapitalmarknader och locka investerare att satsa. För att göra det tittar man nu på hur svenskarna sparar i ISK.
Svenska sparmodellen hyllas – ska få fart på Europas ekonomi
Mest läst i kategorin
Småsparare bränner sig på frimärksaktier: "Tomhet"
Plötsligt rusade flera kinesiska bolag noterade på den amerikanska börsen – och lika snabbt rasade de. Det har fått många småsparare att förlora sina pengar. Tusentals investerare världen över har gått in med pengar i så kallade penny stocks i år, aktier i ofta okända bolag som hajpats i sociala medier. Det har blivit en …
Frustrationen bland ägarna växer: Undvik dessa elbilar
En ny undersökning lyfter fram stora brister i flera populära elbilsmodeller. Det handlar framför allt om mjukvaruproblem och laddstrul. Två faktorer som enligt användarna gör vardagen med elbilar onödigt krånglig. En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt, säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, till Realtid. MG, Opel och Peugeot …
Tipset: Undvik fel häst i AI-racet. Köp leverantörerna i stället
Ingen investerare vill missa AI-tåget, och det har fått värderingarna att skjuta i höjden. Men det finns andra sätt att bli en vinnare på boomen. De stora techbolagen befinner just nu i en stentuff strid om att dominera AI-marknaden. Det intresserar förstås även investerare. Företag som OpenAI och Anthropic har kunnat se hur värderingarna har …
Toppförvaltaren: Det här är Europas bortglömda aktier
De kommande tio åren kommer att se helt annorlunda ut på Europas börser jämfört med det senaste decenniet. Det menar Jonathon Regis, förvaltare på Lansdowne Partners, som ser möjligheter i det han kallar ”bortglömda aktier”. Kapitalintensiva bolag i Storbritannien och Europa med starka kassaflöden, felprisade riskpremier och lågt värderade tillgångar. ”Vi letar efter strukturella förändringar …
Sparpsykologen: Så undviker du ekonomisk baksmälla efter semestern
Många svenskar vaknar upp efter sommarens ledighet med en bitter eftersmak i plånboken. Ökade utgifter, nallade buffertar och en högre kreditkortsräkning än väntat är en verklighet för fler än man tror. Enligt sparpsykologen Niklas Laninge på Opti handlar det om att förstå mekanismerna bakom, och agera smart för att ta tillbaka kontrollen. Läs mer:Därför hamnar …
Sparformen Investeringssparkonto (ISK) har funnits i Sverige sedan 2012 och har blivit mycket populär bland landets småsparare. Svenskarna sparar också mer än dubbelt så mycket i aktier som övriga euroområdet enligt en rapport från European Savings Institute. Detta beror delvis på fördelarna med ISK.
Nu vill EU ta efter den svenska modellen och få européerna att spara på svenskt vis, rapporterar Bloomberg.
Genom att införa ISK-liknande sparformer i Europa hoppas man kunna öka medborgarnas förmögenhet. Man hoppas också kunna frigöra mer kapital för investeringar.
Läs även:
När hjulen slutar rulla – då sneglar Europa på Sverige. Dagens PS
”Sverige har en privatspararbas som är bland de bästa i världen tack vare hur enkelt människor
har kunnat investera i börsnoterade bolag”, säger Philip Scholtze, sparekonom på Avanza Bank till
Bloomberg.
Svenskarna sticker ut i sparandet
Nästan en fjärdedel av svenskarna äger direkt aktier i börsnoterade företag. Dessa har andelar på i genomsnitt cirka 540 000 kronor, enligt uppgifter från Euroclear Sweden. De senaste tillgängliga uppgifterna från Fondbolagens Förening visar att cirka 70 procent av alla svenskar direktinvesterar pengar i fonder.
I Storbritannien sparar endast 8 procent av privata förmögenheter i aktier och fonder. Det visar uppgifter från en januariöversikt av Aberdeen Group Plc. Detta står i kontrast till svenska sparare som föredrar ISK.
Lockelsen för småsparare har varit hur mycket enklare det är att spara med ISK. Där kan köp utföras endast från mobilen. Skatteuträkningarna är också mycket enklare, vilket är en fördel med ISK.
För investerare är ISK också något positivt. Det ökar mängden tillgängligt kapital. Kapital som Europa behöver för att växa och som bland annat norska oljefonden ser som en stor anledning till varför de väljer bort europeisk investeringar.
Ingen ISK-skatt 2025: Nu köper spararna de här fonderna
Sedan den 1 januari togs skatten bort på ISK-sparande upp till 150 000 kronor, och sänktes även på högre belopp. Trots skakig börs på Wall Street har många svenskar därför passat på att rivstarta sitt sparande.
Senaste nytt
Polen är sugna på ISK
EU föreslår inte ett gemensamt ISK-system. Istället vill de lägga fram ett förslag på hur ett sådant system kan se ut och låta varje enskilt land besluta om hur de går vidare.
Missa inte:
EU kan införa ISK-konto för hela Europa
Polen är ett land som redan börjat titta på ett alternativ. Förra månaden presenterade de planerna på att införa ett system baserat på den svenska ISK-modellen. Syftet är att skapa en aktiekultur som ska locka 100 miljarder zloty (262 miljoner kronor) de första tre åren. ISK-modellen anses då vara en intressant lösning.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.