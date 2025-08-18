Realtid
Svenska sparmodellen hyllas – ska få fart på Europas ekonomi

Sverige har tagit täten när det kommer till sparandet i EU med hjälp av ISK. Foto: (Virginia Mayo / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

EU vill få igång sina kapitalmarknader och locka investerare att satsa. För att göra det tittar man nu på hur svenskarna sparar i ISK.

Sparformen Investeringssparkonto (ISK) har funnits i Sverige sedan 2012 och har blivit mycket populär bland landets småsparare. Svenskarna sparar också mer än dubbelt så mycket i aktier som övriga euroområdet enligt en rapport från European Savings Institute. Detta beror delvis på fördelarna med ISK.

Nu vill EU ta efter den svenska modellen och få européerna att spara på svenskt vis, rapporterar Bloomberg.

Genom att införa ISK-liknande sparformer i Europa hoppas man kunna öka medborgarnas förmögenhet. Man hoppas också kunna frigöra mer kapital för investeringar.

Läs även:
När hjulen slutar rulla – då sneglar Europa på Sverige. Dagens PS

”Sverige har en privatspararbas som är bland de bästa i världen tack vare hur enkelt människor
har kunnat investera i börsnoterade bolag”, säger Philip Scholtze, sparekonom på Avanza Bank till
Bloomberg.

Svenskarna sticker ut i sparandet

Nästan en fjärdedel av svenskarna äger direkt aktier i börsnoterade företag. Dessa har andelar på i genomsnitt cirka 540 000 kronor, enligt uppgifter från Euroclear Sweden. De senaste tillgängliga uppgifterna från Fondbolagens Förening visar att cirka 70 procent av alla svenskar direktinvesterar pengar i fonder.

Att spara i mobilen med ISK har varit en framgång i Sverige. Foto: (Henrik Montgomery/TT)
I Storbritannien sparar endast 8 procent av privata förmögenheter i aktier och fonder. Det visar uppgifter från en januariöversikt av Aberdeen Group Plc. Detta står i kontrast till svenska sparare som föredrar ISK.

Lockelsen för småsparare har varit hur mycket enklare det är att spara med ISK. Där kan köp utföras endast från mobilen. Skatteuträkningarna är också mycket enklare, vilket är en fördel med ISK.

För investerare är ISK också något positivt. Det ökar mängden tillgängligt kapital. Kapital som Europa behöver för att växa och som bland annat norska oljefonden ser som en stor anledning till varför de väljer bort europeisk investeringar.

Ingen ISK-skatt 2025: Nu köper spararna de här fonderna

Sedan den 1 januari togs skatten bort på ISK-sparande upp till 150 000 kronor, och sänktes även på högre belopp. Trots skakig börs på Wall Street har många svenskar därför passat på att rivstarta sitt sparande.
Polen är sugna på ISK

EU föreslår inte ett gemensamt ISK-system. Istället vill de lägga fram ett förslag på hur ett sådant system kan se ut och låta varje enskilt land besluta om hur de går vidare.

Missa inte:
EU kan införa ISK-konto för hela Europa

Polen är ett land som redan börjat titta på ett alternativ. Förra månaden presenterade de planerna på att införa ett system baserat på den svenska ISK-modellen. Syftet är att skapa en aktiekultur som ska locka 100 miljarder zloty (262 miljoner kronor) de första tre åren. ISK-modellen anses då vara en intressant lösning.

