AP3 backar efter kritikstorm – säljer av med brakförlust

Försäljningen, som innebär en förlust på 18,3 miljoner kronor, kommer efter upprepade anklagelser om att investeringen strider mot pensionsfondens hållbarhetsregler.

AP3 har avyttrat drygt tre miljoner aktier värda 210 miljoner kronor, visar uppgifter från ägardatatjänsten Holding, rapporterar EFN.

Det innebär att pensionsfonden nu bara äger 1,06 procent av aktierna i spelbolaget, jämfört med tidigare 2,2 procent.

”Förutom att vi publicerar våra innehav hel- och halvårsvist kommenterar vi inte bakgrunden till hur vi förändrar våra innehav”, svarar AP3:s kommunikationschef Lil Larås Lindgren till EFN när hon tillfrågas om orsaken till försäljningen.

Kritiserad satsning på spelmarknaden

När Hacksaw noterades på Stockholmsbörsen den 25 juni tog AP3 mellan 13-15 procent av hela erbjudandet, motsvarande 500 miljoner kronor. Redan från början väckte investeringen starka reaktioner.

”Den här typen av investering går tydligt emot målen om hållbarhet och ansvarsfulla investeringar”, sa David Seekell, ESG-specialist på fondbolaget Atle, till EFN då.

Kritiken grundar sig på att Hacksaw hämtar 88 procent av sina intäkter från oreglerade marknader. Bolagets största kund är ett kasino som tillåter kryptovaluta som betalningsmedel och står för 15-20 procent av spelbolagets totala intäkter.