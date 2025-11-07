Realtid
AP3 backar efter kritikstorm – säljer av med brakförlust

Hacksaws vd Christoffer Källberg tappar till stor del AP3 som investerare. (Foto: Hacksaw/ Montage)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Tredje AP-fonden har sålt hälften av sitt innehav i kasinoleverantören Hacksaw, endast fyra månader efter bolagets börsnotering.

Försäljningen, som innebär en förlust på 18,3 miljoner kronor, kommer efter upprepade anklagelser om att investeringen strider mot pensionsfondens hållbarhetsregler.

AP3 har avyttrat drygt tre miljoner aktier värda 210 miljoner kronor, visar uppgifter från ägardatatjänsten Holding, rapporterar EFN.

Det innebär att pensionsfonden nu bara äger 1,06 procent av aktierna i spelbolaget, jämfört med tidigare 2,2 procent.

”Förutom att vi publicerar våra innehav hel- och halvårsvist kommenterar vi inte bakgrunden till hur vi förändrar våra innehav”, svarar AP3:s kommunikationschef Lil Larås Lindgren till EFN när hon tillfrågas om orsaken till försäljningen.

AP-fonderna: Personalkarusell och ledningsbyte

Lil Larås Lindgren lämnar AP3. Frivillig avgång eller påtvingat avgångsvederlag? Källor hävdar att ledningen rensar ut personal.

Kritiserad satsning på spelmarknaden

När Hacksaw noterades på Stockholmsbörsen den 25 juni tog AP3 mellan 13-15 procent av hela erbjudandet, motsvarande 500 miljoner kronor. Redan från början väckte investeringen starka reaktioner.

”Den här typen av investering går tydligt emot målen om hållbarhet och ansvarsfulla investeringar”, sa David Seekell, ESG-specialist på fondbolaget Atle, till EFN då.

Missa inte: King tjänar miljoner – sparkar utvecklarna. Realtid

Kritiken grundar sig på att Hacksaw hämtar 88 procent av sina intäkter från oreglerade marknader. Bolagets största kund är ett kasino som tillåter kryptovaluta som betalningsmedel och står för 15-20 procent av spelbolagets totala intäkter.

Kopplingar till kontroversiellt kryptocasino

Hacksaw har även tydliga kopplingar till den globala casinosajten Stake, som påstås bedriva illegal spelverksamhet i USA, skriver EFN. I en civilrättslig stämning i Kalifornien anklagades både Hacksaw och Evolution för att medvetet ha levererat spel till Stake.

Läs även:
Pensionsfonden: Northvolt-pengarna är borta. Realtid

Stake grundades av australiensiske miljardären Edward Craven, som genom bolaget Ashwood Holdings är en av de största ägarna i Hacksaw med 4,2 procent av aktierna.

När anklagelserna blev offentliga sa AP3 att man följde utvecklingen men inte såg något behov av att ändra syn på bolaget.

Stark tillväxt men fallande marginal

Trots kontroverserna redovisar Hacksaw fortsatt stark tillväxt.

I den senaste kvartalsrapporten ökade omsättningen med 39 procent till 52 miljoner euro, enligt Dagens industri.

Det justerade rörelseresultatet steg med 29 procent till 42 miljoner euro.

Missa inte:
AP3 ökar i Hacksaw – trots koppling till anklagat casino. Dagens PS

Samtidigt sjönk den justerade rörelsemarginalen från 87 till 81 procent. Vd Christoffer Källberg förklarar det lägre resultatet med affärsmix och ökade kommersiella initiativ,.

Försäljningen är den andra inom kort tid – redan i höstas sålde AP3 1,1 miljoner aktier, också det med förlust enligt EFN.

I veckan stod det också klart att Hacksaw ingått ett nytt avtal med den brasilianska speloperatören Esportes da Sorte, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

