AI-oron sprider sig – så kraschsäkrar du din portfölj

aktier
Att lägga alla ägg i samma korg är sällan en bra investeringsstrategi, visar historien. (Foto: Richard Drew /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

Obligationer, derivat – eller andra aktier. Åsikterna går isär om hur man bäst sprider riskorna när de höga AI-värderingarna ifrågasätts i USA.

Den snabbt växande entusiasmen kring artificiell intelligens har börjat visa sprickor.

Samtidigt som teknikjättar planerar rekordstora investeringar i AI ökar oron bland investerare för att marknaden befinner sig i ett bubbelläge.

Det har fått vissa att jämföra med perioden som föregick IT-kraschen runt millennieskiftet. Men hur ska man egentligen sprida riskerna om man oroar sig för en bubbla?

Föll efter beskeden

Under det kommande året väntas bolag som Alphabet, Amazon, Meta och Microsoft tillsammans lägga hundratals miljarder dollar på AI-relaterade satsningar.

Till skillnad från tidigare har dessa besked inte lett till stigande aktiekurser.

Tvärtom har flera av bolagen tappat i värde, ett tecken på att investerarnas tålamod med höga värderingar börjar tryta.

Samtidigt framstår traditionella skyddstillgångar som osäkra.

Går inte alltid att lämna

Guld och kryptotillgångar har rört sig kraftigt i pris, vilket gör dem mindre tillförlitliga som stabila skydd i en börsnedgång.

Att helt lämna aktiemarknaden är dock sällan ett realistiskt alternativ.

Professionella kapitalförvaltare är ofta bundna av regler som kräver att de förblir investerade, medan privatpersoner riskerar att missa fortsatta uppgångar genom att sälja för tidigt.

Finns flera alternativ

Frågan är då hur man kan ha en mindre riskbenägen portfölj. Obligationer har tidigare fungerat som en effektiv motvikt till aktier, men deras roll är mer osäker i dagens klimat.

Hög inflation och stigande räntor har vid flera tillfällen lett till att både aktier och obligationer fallit samtidigt, vilket minskar värdet av den typen av portföljdiversifiering.

Derivat, som säljoptioner, erbjuder ett mer tekniskt skydd genom att begränsa förluster vid kraftiga börsfall.

Aktier kan vara lösningen

Problemet är att sådana strategier kan bli kostsamma över tid och äta upp avkastningen om kraschen dröjer.

Mot den bakgrunden pekar allt fler analyser på att det mest robusta skyddet paradoxalt nog kan finnas inom aktiemarknaden själv, skriver The Economist.

Genom att kombinera breda index med aktier som präglas av låg volatilitet, stabila utdelningar eller hög kvalitet kan investerare minska svängningarna utan att helt ge upp tillväxtpotentialen.

”Det kan kännas fel att det bästa sättet att säkra upp sina aktierisker är med hjälp av andra aktier. Men med tanke på alternativen kan det vara det bästa aktieägarna har möjlighet att göra”, skriver tidskriften.

Läs mer: Vanliga betalkort pekas ut som hot. Dagens PS

