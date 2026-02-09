AI-oron sprider sig – så kraschsäkrar du din portfölj

Går inte alltid att lämna

Guld och kryptotillgångar har rört sig kraftigt i pris, vilket gör dem mindre tillförlitliga som stabila skydd i en börsnedgång.

Att helt lämna aktiemarknaden är dock sällan ett realistiskt alternativ.

Professionella kapitalförvaltare är ofta bundna av regler som kräver att de förblir investerade, medan privatpersoner riskerar att missa fortsatta uppgångar genom att sälja för tidigt.

Finns flera alternativ

Frågan är då hur man kan ha en mindre riskbenägen portfölj. Obligationer har tidigare fungerat som en effektiv motvikt till aktier, men deras roll är mer osäker i dagens klimat.

Hög inflation och stigande räntor har vid flera tillfällen lett till att både aktier och obligationer fallit samtidigt, vilket minskar värdet av den typen av portföljdiversifiering.

Derivat, som säljoptioner, erbjuder ett mer tekniskt skydd genom att begränsa förluster vid kraftiga börsfall.

Aktier kan vara lösningen

Problemet är att sådana strategier kan bli kostsamma över tid och äta upp avkastningen om kraschen dröjer.

Mot den bakgrunden pekar allt fler analyser på att det mest robusta skyddet paradoxalt nog kan finnas inom aktiemarknaden själv, skriver The Economist.

Genom att kombinera breda index med aktier som präglas av låg volatilitet, stabila utdelningar eller hög kvalitet kan investerare minska svängningarna utan att helt ge upp tillväxtpotentialen.

”Det kan kännas fel att det bästa sättet att säkra upp sina aktierisker är med hjälp av andra aktier. Men med tanke på alternativen kan det vara det bästa aktieägarna har möjlighet att göra”, skriver tidskriften.

