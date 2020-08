Klas Eklund har bråda dagar. Nya upplagan av hans lärobok i nationalekonomi är precis ute i handeln, han slipar på det sista i sin stora skatterapport och dessutom ska Omstartskommissionens rapport snart komma ut.

– Det har inte blivit någon semester för mig i år. Och nu ska jag dessutom tillbaka till mitt vanliga arbete. Familjen är inte så glad, säger Klas Eklund.

Mycket av hans tankar handlar om skatter. Samtliga skatter faktiskt – de behöver en rejäl översyn enligt Klas Eklund.

– Skatten på arbete behöver sänkas. Jag tänker inte så mycket på hur de politiska partierna ska reagera när jag lägger fram mina förslag utan vad jag som ekonom ska föreslå. Och den ekonomiska forskningen visar entydigt att höga skatter på arbete ger en lägre effektivitet och snedvrider ekonomin.

Då har Klas Eklund varit aktiv socialdemokrat och haft en rad uppdrag inom bland annat finansdepartementet. Under lång tid arbetade han som SEB:s chefsekonom.

För cirka 1,5 år sedan fick Klas Eklund i uppdrag av ESO – expertgruppen för studier i offentlig ekonomi – finansdepartementets tankesmedja – att skriva ett förslag på hur en ny övergripande skattereform kan se ut.

Han är också ordförande i Omstartskommissionen, som startats på initiativ av Stockholms handelskammare. Den ska snart komma med en mängd förslag för att få fart på Sveriges ekonomi efter coronan. Boken kommer från tryckeriet under fredagen.

– Åsa Hansson, docent vid Lunds universitet, har skrivit kapitlet om skatter. Och så har Finanspolitiska rådet kommit med en skiss. Nästan alla har liknande principförslag.

Förutom sänkt skatt på arbete handlar det om en jämnare beskattning av kapitalinkomster och en breddning av momsen. Men det är inte enkelt att navigera just nu, med tanke på coronakrisen.

– Både länder och företag lägger ofta om kursen i kristider. Även den ekonomiska politiken. Det har ofta varit bra, men inte alltid. 70-talet var ett misslyckande, säger Klas Eklund.

– Någon kom med citatet "never waste a good crisis". Poängen är att under en kris kan och bör man tänka långsiktigt. Omstartskommissionen syftar till just det.

Tio experter skriver varsitt kapitel inom olika områden och Klas Eklund knyter ihop det hela.

Samtidigt har hans lärobok Vår ekonomi har precis kommit i nya upplagagor, både för universitet och gymnasiet. Det är den 15:e upplagan, den första kom 1987.

– Jag försöker beskriva i teori och grafik hur en sådan här kris slår mot både utbuds- och efterfrågesidan och hur svår den är att bekämpa. Jag kommer inte med några lösningar men beskriver hur man kan tänka.

Det har gått 33 år sedan den första upplagan. Sedan dess har har globaliseringen först fått se en uppgång. Men nu har den fått se en tillbakagång medan protektionismen ökar.

– 1987 fanns fortfarande planekonomin. Den är bort nu. Då var inflationen hög och arbetslösheten låg, nu är det tvärt om.

– En ekonom är nästan av naturen frihandelsvän. Men i läroboken måste jag förklara vad som driver protektionismen, säger Klas Eklund.