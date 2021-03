SEB: Kvinnor bättre investerare än män

I en ny undersökning där SEB har analyserat förändringar i finansiella nettokapitalvinster framgår att kvinnor, trots att de investerar mindre än männen, lyckas bättre med sitt sparande.

SEB anväder i sin rapport medianvärdet istället för medelvärder för att få en bild av hur utvecklingen ser ut i den bredare gruppen av investerare.

Undersökningen visar att kvinnors kapitalvinster på medianen har varit större än männens och att deras förluster varit mindre under alla år mellan 2008-2019, förutom 2010 och 2015. Under 2019 var till exempel medianvärdet för kapitalvinster 17 procent högre bland kvinnor än män. Data från SEB visar att tillväxten i kvinnors sparande och investeringar under perioden 2007 till mitten av 2020 överträffar männens samt att kvinnor både under finanskrisen 2008 och under börsraset under våren 2020 förlorade mindre pengar än män.

Under perioden 2008-2019 var kvinnors kapitalvinster mätt som medianvärde i snitt 38 procent högre än männens. Under perioden 2009-2019 är de genomsnittliga könsskillnaderna 11 procent, enligt SEB.

SEB:s data visar att kvinnor både under finanskrisen 2008 och under börsraset förra våren har förlorat mindre pengar än män. Enligt rapporten har både kvinnor i åldersspannet 30-39 år presterat bättre än män i samma ålder och kvinnor födda på 40- och 50-talet har presterat bättre under finanskrisen samt våren 2020.

I rapporten hänvisar SEB också till statistik från SCB som visar att kvinnors kapitalvinster på medianen under 2008 var 392 procent större än männens.

– Trots att det fortfarande är färre kvinnor än män som investerar och därmed har kapitalvinster så ser vi att kvinnorna lyckas bättre, har högre tillväxttakt och hanterar kriser bättre. Vi hoppas att detta kan bidra till att höja självförtroendet och inspirera fler kvinnor till att börja investera, säger Emma Heikensten, som jobbar som strategisk analytiker på SEB och som tagit fram rapporten i en skriftlig kommentar.

Även om kvinnor på medianen, enligt SEB:s undersökning, lyckas bättre än män så är det fortfarande färre kvinnor som har kapitalvinster. Av de som investerar är 43 procent kvinnor och 57 procent män. Kvinnors kapitalvinster är generellt lägre än mäns sett till totalen och medelvärden. Som exempel nämner rapportförfattarna att under 2019 var kvinnors andel av de totala kapitalvinsterna i Sverige 26 procent.