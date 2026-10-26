Saudiarabien höjer elpriserna rejält – ekonomisk kräftgång fortsätter

Saudiarabien har traditionellt sett som ett land med goda ekonomiska förutsättningar, till största delen tack vare oljeintäkterna.

Men på sistone har rubrikerna snarare handlat om att man går mot tuffare tider.

Nu tillkännager landet att elpriserna höjs med mellan 5 och 17 procent från januari 2027.

Stödet har minskat

Dessutom väntas vattenräkningarna öka två- till trefaldigt för de flesta konsumenter.

Regeringen ska dock införa ekonomiskt stöd till hushållen för att mildra effekterna av prishöjningarna, som sker samtidigt som kriget i regionen ökar den ekonomiska osäkerheten, skriver Financial Times.

De två stora statliga energibolagen meddelade förändringarna på söndagen. Höjningarna är en del av landets långsiktiga ekonomiska reformer, som syftar till att minska de omfattande subventionerna för el och vatten.

Saudiarabiska medborgare har länge haft tillgång till kraftigt subventionerade nyttigheter som en del av statens sociala trygghetssystem.

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Under det senaste decenniet har myndigheterna gradvis minskat och omfördelat delar av stödet inom ramen för reformprogrammet som leds av kronprins Mohammed bin Salman.

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