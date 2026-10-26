Det blir dyrare att använda både el och vatten i Saudiarabien. Men staten väljer ändå att kompensera invånarna till stor del.
Saudiarabien höjer elpriserna rejält – ekonomisk kräftgång fortsätter
Saudiarabien har traditionellt sett som ett land med goda ekonomiska förutsättningar, till största delen tack vare oljeintäkterna.
Men på sistone har rubrikerna snarare handlat om att man går mot tuffare tider.
Nu tillkännager landet att elpriserna höjs med mellan 5 och 17 procent från januari 2027.
Stödet har minskat
Dessutom väntas vattenräkningarna öka två- till trefaldigt för de flesta konsumenter.
Regeringen ska dock införa ekonomiskt stöd till hushållen för att mildra effekterna av prishöjningarna, som sker samtidigt som kriget i regionen ökar den ekonomiska osäkerheten, skriver Financial Times.
De två stora statliga energibolagen meddelade förändringarna på söndagen. Höjningarna är en del av landets långsiktiga ekonomiska reformer, som syftar till att minska de omfattande subventionerna för el och vatten.
Saudiarabiska medborgare har länge haft tillgång till kraftigt subventionerade nyttigheter som en del av statens sociala trygghetssystem.
Under det senaste decenniet har myndigheterna gradvis minskat och omfördelat delar av stödet inom ramen för reformprogrammet som leds av kronprins Mohammed bin Salman.
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Höjer minimilönen
Salman beordrade på söndagen flera åtgärder för att kompensera medborgarna för de högre kostnaderna.
Statsanställda, militärpersonal, pensionärer och berättigade hushåll som får socialbidrag ska få ett månatligt tillskott på 500 saudiska riyal, motsvarande omkring 1 300 kronor.
Även minimilönen för saudiska medborgare i den privata sektorn ska höjas. Den ökar från 4 000 till 5 000 riyal i mitten av 2027 och vidare till 6 000 riyal, knappt 16 000 kronor, i mitten av 2028.
Enligt Monica Malik, chefsekonom på Abu Dhabi Commercial Bank, är förändringarna de mest betydande reformerna av nyttighetssubventionerna sedan 2018.
Internationella valutafonden har länge förespråkat minskade subventioner, som enligt organisationen kan snedvrida marknadspriser och uppmuntra överkonsumtion.
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BNP krymper
Reformerna genomförs samtidigt som den saudiska ekonomin pressas av den regionala konflikten.
Finansdepartementet räknar med att landets BNP krymper med 3,6 procent under 2026, med hänvisning till den geopolitiska utvecklingen, enligt Marketscreener.
Ekonomer varnar också för att högre el- och vattenkostnader kan spridas till konsumentpriserna när företag vältrar över ökade utgifter på kunderna.
Malik bedömer att inflationen kan stiga med 0,2–0,3 procentenheter under tolv månader efter prishöjningarna i januari.
Samtidigt har huthirebellernas attacker mot Saudiarabien och störningar i regionens viktiga sjöfartsleder försvårat landets ekonomiska läge.
Attackerna har bland annat lett till tillfälliga störningar vid Riyadhs internationella flygplats och uppskjutna evenemang.
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