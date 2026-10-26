Norsk oljerigg sjönk med 115 ombord – fem personer befaras döda

En person har omkommit och fyra saknas efter att borriggen Prospector 5 sjunkit utanför Gabons kust.

Olyckan inträffade sent på lördagskvällen när 115 personer befann sig ombord.

Borriggen ägs och drivs av det norska bolaget Borr Drilling och skulle användas i olje- och gasbolaget BW Energys borrverksamhet utanför Gabon.

Sjönk under lördagskvällen

Riggen hade ännu inte påbörjat någon borrning, skriver Reuters om händelsen.

Enligt källor med insyn i händelsen var en indisk medborgare bland de fem personer som först rapporterades saknade. Personen har senare hittats död.

De fyra som fortfarande saknas är tre gabonesiska medborgare och en utländsk medarbetare.

Gabons regering har ännu inte bekräftat dödsfallet och uppger att fem personer saknas. Sök- och räddningsinsatser pågår.

ANNONS

Borriggen sjönk omkring klockan 21.40 på lördagen lokal tid i Dussafu Marin-området, nära produktionsanläggningen Mabomont.

Enligt Borr Drilling inträffade olyckan under förberedelserna inför stabilisering av riggen. Det ledde till att riggen förlorade sin stabilitet och sjönk.

Läs mer: Tusen meter stål och betong – världens största oljeplattform. Dagens PS