En norsk borrigg planerade att borra efter olja utanför Gabons kust. Då sjönk riggen plötsligt, och fem personer befaras ha omkommit.
Norsk oljerigg sjönk med 115 ombord – fem personer befaras döda
En person har omkommit och fyra saknas efter att borriggen Prospector 5 sjunkit utanför Gabons kust.
Olyckan inträffade sent på lördagskvällen när 115 personer befann sig ombord.
Borriggen ägs och drivs av det norska bolaget Borr Drilling och skulle användas i olje- och gasbolaget BW Energys borrverksamhet utanför Gabon.
Sjönk under lördagskvällen
Riggen hade ännu inte påbörjat någon borrning, skriver Reuters om händelsen.
Enligt källor med insyn i händelsen var en indisk medborgare bland de fem personer som först rapporterades saknade. Personen har senare hittats död.
De fyra som fortfarande saknas är tre gabonesiska medborgare och en utländsk medarbetare.
Gabons regering har ännu inte bekräftat dödsfallet och uppger att fem personer saknas. Sök- och räddningsinsatser pågår.
Borriggen sjönk omkring klockan 21.40 på lördagen lokal tid i Dussafu Marin-området, nära produktionsanläggningen Mabomont.
Enligt Borr Drilling inträffade olyckan under förberedelserna inför stabilisering av riggen. Det ledde till att riggen förlorade sin stabilitet och sjönk.
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Ska fastställa orsaken
Gabons ministerium för petroleum och gas har aktiverat en krisgrupp och beordrat flottan att förstärka räddningsarbetet. En teknisk utredning ska också genomföras för att fastställa orsaken till olyckan.
Olyckan har även fått konsekvenser för oljeproduktionen. Panoro Energy, som har en andel i licensområdet, uppger att produktionen har stoppats.
BW Energy har en andel på 73,5 procent i Dussafu Marin-licensen, medan Panoro Energy äger 17,5 procent.
Enligt myndigheterna har inga utsläpp av skadliga ämnen upptäckts.
Beredskapsresurser för att hantera eventuella föroreningar finns dock fortsatt på plats för att skydda kusten och den närliggande nationalparken Mayumba.
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