SEB: "Hushållens skuldkvot sjunker i dubbel bemärkelse"

Uppgången beror på en kombination av stigande bostadspriser och fortsatt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det visar SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2021, som presenteras i dag.

Hushållens skulder ökade samtidigt med 92 miljarder kronor (1,9 procent) och visar på en stark uppåtgående trend. På årsbasis steg ökningstakten (6,3 procent) för åttonde kvartalet i rad, från bottennivån på runt 5,1 procent. Studielånen ökade med 0,3 procent och konsumtionslånen med 3,0 procent. Övriga lån ökade med 2,4 procent och bostadslånen med 1,9 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder, enligt SEB.



– Låga räntor och kraftigt stigande bostadspriser har under en lång period drivit upp hushållens skulder till rekordnivåer och det andra kvartalet var inget undantag. Det som däremot är anmärkningsvärt är att både förmögenheten och de disponibla inkomsterna växte snabbare än skulderna, vilket gör att hushållens skuldkvot sjunker i dubbel bemärkelse, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en skriftlig kommentar.



Nettoförmögenheten ökade under det andra kvartalet med 1 311 miljarder kronor (6,3 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 22 235 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 1 404 miljarder kronor till 27 099 miljarder kronor. Den största orsaken till uppgången är kraftigt stigande fastighetstillgångar (5,6 procent). Hushållens nysparande uppgick till 229 miljarder kronor och är det enskilt högsta nysparandet under ett kvartal i Sparbarometerns historia.