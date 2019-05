SAS-plan i luften – pilotstrejken över

SAS-trafiken är i gång men det tar ett tag innan allt är tillbaka till det normala. Detta uppger SAS presschef Freja Anammats till TT på fredagsmorgonen. Strax efter klockan 23 på torsdagskvällen meddelade SAS:s vd Rickard Gustafson till slut att partnerna nått ett treårigt avtal med de fyra nordiska fackförbunden.

– Jag kan med lättnad informera våra kunder och våra medarbetare att vi nu kan lägga den här konflikten bakom oss, sade han.

Enligt Rickard Gustafson ligger hela det treåriga avtalet inom ramen för industrimärket. 2019 års löneökningar ligger dock på 3,6 procent, något över märket.

Pilotstrejken pågick under nära sju dagar. SAS uppger att 360.000 passagerare påverkats under denna tid då lite mer än 4.000 flyg ställts in under perioden. Richard Gustafson sticker inte under stol med att konflikten kostat SAS, både ekonomiskt och i form av förlorat anseende.

– Självklart har det här kostat pengar och det har också tärt på företroendekapitalet hos våra kunder. Det måste vi snabbt ta tillbaka, säger Rickard Gustafson.

Samtliga centrala spelarna i Falcon Funds-härvan häktade

Nu har den siste misstänkte mannen i Falcon Funds-härvan häktats, enligt Dagens Industri. Fem personer är därmed häktade och förhörs intensivt av Ekobrottsmyndigheten, EBM. Samtliga har länge varit på flykt men sitter nu i säkert förvar.

– Rent allmänt underlättar det mycket att alla är på plats och kan motförhöras utan att de kan konferera sinsemellan, säger förundersökningsledaren Jerker Asplund till DI.

Han har en plan när de misstänkta ska slutdelges och åtalas men vill inte kommentera det i dagsläget.

I härvan har fler än 20 000 premiepensionsspararae förlorat drygt 1 miljard kronor på den misstänkta kuppen där tillgångar på PPM-torget fördes över till Falcon Funds utan deras vetskap.

ECB-företrädare tror på stabilisering i ekonomin

Företrädare för ECB uttryckte på torsdagen förtroende för att euroområdets ekonomi håller på att stabiliseras samtidigt som de antydde olika sätt hur penningpolitiken bör svara på den senaste tidens förbättringar, enligt Bloomberg News.

– Från dagens perspektiv tyder mycket på att ekonomin bara upplever en tillfälligt svag fas och kommer att ta fart igen efter detta svaga stråk, sade Bundesbankchefen Jens Weidmann i ett tal i Düsseldorf.

Finlands centralbankschef Olli Rehn, som talade i Stockholm, noterade att denna veckas starkare BNP-utfall än väntat var ett bevis på en återhämtning, men varnade samtidigt för att överreagera på datan, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

– Vissa indikatorer de senaste dagarna antyder stabilisering. Detta är naturligtvis goda nyheter. Men enligt min åsikt bör vi inte handla förhastat efter de första gröna skotten och ändra kurs. I beslutsfattande är det ofta bättre att vara säker, sade han.

Norwegian säljer bankkoncept

Bank Norwegian köper rättigheterna till sitt eget bankkoncept från flygbolaget Norwegian och familjeföretaget HBK Holding. I Norden har Bank Norwegian varit en succé, och bolaget Nofi hade under 2018 ränteintäkter på 4,9 miljarder norska kronor och under första kvartalet hade bolaget ränteintäkter om 1,27miljarder norska kronor. Köpet av rättigheterna sker genom att Nofi köper bolaget Lilienthal Finance som är ett nyupprättat bolag. Efter aktieköpavtalet ska Nofi betala ett kontant vederlag om 40 miljoner kronor för 100 procent av aktierna i Lilienthal, varav 28 miljoner norska kronor betalas till Norwegian. Därutöver ska bolaget även betala ett licensavtal för att kunna använda namnet Norwegian utanför Norden om 30 millioner norska kronor årligen. LIcensavgiften för de fem första åren ska betalas i en engångssumma redan den 1 juni 2019. Vidare ska Nofi överföra Nofi-aktier till Norwegian som ett engångsvederlag till ett marknadsvärde om 150 miljoner norska kronor. Tillsammans utgör vederlaget i kontanter och aktier 300 miljoner norska kronor, motsvarande 328 miljoner svenska kronor.

Ny Justitieombudsman

Konstitutionsutskottet har föreslagit riksdagen att välja chefsrådmannen Per Lennerbrant till Justitieombudsman.

– Det är glädjande att en av tingsrättens skickliga chefsrådmän tas i anspråk för ett uppdrag som justitieombudsman, säger lagmannen Gudrun Antemar i en kommentar.

Offentliga försvarare ska kunna utses utanför kontorstid

Domstolarna ska kunna förordna offentliga försvarare utanför kontorstid, årets samtliga dagar. Den utvidgade beredskapen bygger på att landets tingsrätter gemensamt ansvarar för bemanningen. Det är huvuddragen i det uppdrag Domstolsverket redovisade i går till regeringen. Bakgrunden till uppdraget som Domstolsverket fick av regeringen den 7 mars i år är EU:s rättshjälpsdirektiv. Direktivet innebär att förordnande av försvarare ska fattas av en behörig myndighet utan onödigt dröjsmål.

– Domstolsverket har på den korta tid som stått till förfogande för uppdraget arbetat intensivt och i samverkan med domstolar och berörda aktörer. Vi har nu tagit fram ett förslag som redovisats till regeringen, säger Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket.

Domstolsverket föreslår att den utvidgade beredskapen införs den 1 januari 2020.

Tobin Properties avyttrar fastigheter i Uppsala

Tobin Properties tillträder de sista byggrätterna i Nacka strand-projektet, som omfattar cirka 160 bostäder. Samtidigt avyttrar Tobin Properties två fastigheter i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 158 miljoner kronor.

– Vi fortsätter renodlingen av vår projektportfölj och satsar vidare i Nacka strand, ett av Stockholms mest attraktiva expansionsområden. Vi kommer under de närmaste åren utveckla cirka 600 bostäder i området, där första etappen består av 60 lägenheter, säger Patrik Mellgren, vd på Tobin Properties.

Facebook utvecklar egen kryptovaluta

Facebook kan vara i färd med att lansera egen kryptovaluta inom kort, enligt Dagens Näringsliv. Facebook ska ta in en miljard dollar till projetet som fått namnet Libra. denna investering ska fungera som en säkerhet för Facebook-valutan och skydda den mot stora kurssvängningar. Facebook har haft samtal med kreditkortsbolagen Visa och Mastercard, samt First Data Corp., som hanterar kredittkorttransaktioner i USA.

Vegan-aktie står för rekordnotering

Det amerikanska bolaget Beyond Meats, som producerar plantebaserade proteinbaserade livsmedel som ersättning för kött, debuterade under torsdagen på börsen som en raket med en stigning på 163 procent då kursen till till 65,75 dollar mot startkursen på 25 dollar. detta betyder att Vegan-aktien stod för den bästa starten på börsen i USA sedan finanskrisen 2008, skriver Bloomberg News. Bland ägarna finns Microsoft, Bill Gates och skådespelaren Leonardo DiCaprio.