SAS drar ned till följd av corona

Flygbolaget SAS genomför en rad kostnadsbesparingar för att klara av coronakrisen, dessutom drar man in helårsprognosen.

SAS drar helt tillbaka den prognos som bolaget gav den 5 december 2019 för räkenskapsåret 2019/2020. Effekterna av coronaviruset är nu sådana att SAS inte kan göra en rimlig bedömning av effekterna på bolagets verksamhet och finansiella utveckling, skriver nyhetsbyrån Direkt.

Under de närmsta två månaderna kommer SAS att minska kapaciteten på sträckor inom Europa och Skandinavien. Flygbolaget har redan dragit in flygningarna till och från Fastlandskina. Från och med torsdag ställer SAS dessutom in flygningarna till och från Hongkong.

SAS behöver nu reducera kostnaderna, meddelar bolaget. Bland annat handlar det om nedskärningar i administration och personalkostnader. Man inför också anställningsstopp, skjuter upp icke-kritiska projekt, marknadsföring samt kampanjer.

Annons