EU storsatsar på Grönland – samtidigt som ön har hamnat i centrum för den geopolitiska dragkampen mellan Europa och USA.
Nu storsatsar EU på ön som alla vill ha
EU trappar nu upp sitt ekonomiska engagemang i Grönland. Under ett besök i huvudstaden Nuuk på måndagen presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett nytt investeringspaket på 200 miljoner euro.
Pengarna ska investeras under 2026 och 2027 och gå till flera delar av det grönländska samhället. EU vill bland annat stärka den digitala infrastrukturen, bygga ut förnybar energi och främja hållbar gruvdrift.
Satsningen omfattar även utbildning, fiske, turism, bostäder och stöd till småföretag. EU vill på så sätt både bidra till Grönlands ekonomiska utveckling och stärka samarbetet med ön.
Missa inte: Trump: Vi kan erövra Grönland enkelt – men det ska vi inte. Realtid
Kritiska mineraler i fokus
En viktig del av EU nya satsning handlar om Grönlands naturresurser. Ön har stora fyndigheter av kritiska råvaror som kan få betydelse för Europas industri och gröna omställning.
EU vill samtidigt utveckla gruvdriften på ett hållbart sätt. Även bättre satellit- och kabeluppkoppling samt utbyggnad av vattenkraft finns med bland områdena som ska få stöd.
För EU:s del handlar det om att stärka unionens närvaro i en region som fått allt större strategisk betydelse.
Läs också: Grönland är ingen guldgruva – mineralrikedomen kraftigt överdriven. Realtid
Trump sätter Grönland i centrum
USA president Donald Trump har upprepade gånger drivit frågan om amerikansk kontroll över Grönland. Det har skapat spänningar med Danmark och väckt starka reaktioner i Europa.
EU-kommissionen har samtidigt betonat sitt stöd för Grönland och Danmark. Von der Leyen har sagt att Grönlands framtid ska avgöras av grönländarna själva.
Läs också: Ramverk om Grönland klart: Trump skrotar tullarna. Realtid
EU vill fördubbla stödet
Det nya investeringspaketet läggs ovanpå EU befintliga stöd till Grönland.
För perioden 2021–2027 har EU avsatt 225 miljoner euro till Grönland, där merparten går till utbildning. Nu föreslår EU-kommissionen att stödet ska öka kraftigt under nästa budgetperiod.
För åren 2028–2034 vill kommissionen avsätta 530 miljoner euro till Grönland – mer än en fördubbling jämfört med dagens nivå.
Missa inte: Putin är fast i ett hörn – planerar att trappa upp kriget. Realtid