Nu storsatsar EU på ön som alla vill ha

EU trappar nu upp sitt ekonomiska engagemang i Grönland. Under ett besök i huvudstaden Nuuk på måndagen presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett nytt investeringspaket på 200 miljoner euro.

Pengarna ska investeras under 2026 och 2027 och gå till flera delar av det grönländska samhället. EU vill bland annat stärka den digitala infrastrukturen, bygga ut förnybar energi och främja hållbar gruvdrift.

Satsningen omfattar även utbildning, fiske, turism, bostäder och stöd till småföretag. EU vill på så sätt både bidra till Grönlands ekonomiska utveckling och stärka samarbetet med ön.

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Kritiska mineraler i fokus

En viktig del av EU nya satsning handlar om Grönlands naturresurser. Ön har stora fyndigheter av kritiska råvaror som kan få betydelse för Europas industri och gröna omställning.

EU vill samtidigt utveckla gruvdriften på ett hållbart sätt. Även bättre satellit- och kabeluppkoppling samt utbyggnad av vattenkraft finns med bland områdena som ska få stöd.

För EU:s del handlar det om att stärka unionens närvaro i en region som fått allt större strategisk betydelse.

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