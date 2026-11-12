”Vi sa nej, nej och nej” – svenska miljarder bakom omstridd eukalyptusjätte

Paracel bygger Paraguays första massabruk i Paso Horqueta i departementet Concepción. Bruket ska förädla eukalyptus från plantager som redan täcker en yta större än New York City, och planen är att plantera 162 miljoner träd. Det väntas bli den största privata investeringen i landets historia, omkring 5 miljarder dollar enligt The Guardian.

Paracel grundades 2018 av den paraguayanska bränslekoncernen Zapag och svenska Girindus Investments, enligt Dagens ETC. Girindus företräddes bland annat av Malcolm Norlin. Han är tidigare bankman och var år 2000 en av de privata ägare som tog över Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik.

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Sedan 2022 är även österrikiska Heinzel delägare. Girindus beskrevs då som medgrundare och projektets drivande kraft, enligt Paracels pressmeddelande. Heinzel har tidigare köpt SCA:s Laakirchen-bruk i Österrike.

Girindus medgrundare Per Olofsson är i dag styrelseordförande i Paracel.

Tolv lokalsamhällen

Granskningen har gjorts av Dagens ETC, The Guardian och de lokala medierna Consenso och The Paraguay Post. Invånare i tolv samhällen vittnar om förorenat vatten, skadliga bekämpningsmedel, förvärrad torka, marktvister och tvångsvräkningar.

I Puentesiño anklagar småbönder Paracel för att bruka mark som ett presidentdekret för 50 år sedan avsatte åt fattiga. I mars 2024 ockuperade en lokal organisation en del av den omstridda marken. De boende berättar att bolaget sedan besprutade området med drönare nattetid och att de fick huvudvärk, kräkningar och diarré. I september 2025 vräktes de av polis.

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”Vi gick därifrån gråtande som barn”, säger gruppens ledare Bernardino Galeano, som nu är åtalad, till The Guardian.

I grannregionen Amambay höll Paracel samråd med ursprungsfolket paĩ tavyterã i Cerro Akangué.

”Vi sa nej, nej och nej. Men de fortsatte insistera”, säger Ana Valiente, organisatör i en guaraní-kvinnoförening, till tidningen.

Granskningen visar också att Paracel använde 703 ton och 118 000 liter bekämpningsmedel mellan 2023 och 2025. Ett av medlen är sulfluramid. Det bryts ned till en så kallad evighetskemikalie och är förbjudet i EU, som tillsammans med Kina är Paracels viktigaste exportmarknad.

En officiell utredning visar att 252 hektar skog försvann mellan 2004 och 2021 på egendomen Rancho Z, som Paracel köpte 2020.

”Det är inga skogar – det är industriplantager”, säger Marco Vermaasen på Bank Information Center till Dagens ETC.