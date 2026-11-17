Åtta personer har åtalats i Tyskland för sin inblandning i en omfattande bedrägerihärva kring försäljning av diesel.

Enligt Europeiska åklagarmyndigheten, EPPO, misstänks gruppen ha orsakat skatteförluster på över 19 miljoner euro genom systematiskt momsbedrägeri och penningtvätt.

Åtalet har lämnats in till en domstol i Berlin och är det tredje inom ramen för den pågående utredningen, som går under namnet ”Water into Wine”. De åtta personerna greps i juni i år.

Märkte om bränslet

De två huvudmisstänkta anklagas för att ha organiserat och styrt upplägget. Övriga personer ska bland annat ha hanterat bokföring, penningöverföringar och praktiskt stöd till verksamheten, skriver EPPO i ett pressmeddelande.

Det senare omfattade bland annat telefoner, fordon och falska bostads- och företagsadresser.

Enligt utredningen importerade den misstänkta organisationen kemiskt modifierade bränslen, så kallade designbränslen, till Tyskland via Polen. Produkterna deklarerades felaktigt som smörjolja för att undvika energiskatter.

När de nådde den tyska marknaden märktes de om och såldes som diesel.

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Genom ett nätverk av bolag i flera länder, däribland Polen och Ungern, skapades en komplicerad kedja av transaktioner som skulle dölja bränslets ursprung och verkliga beskaffenhet.

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