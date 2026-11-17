Diesel importerades under en annan beteckning för att slippa betala skatt. Det kan åtta personer i en härva i Tyskland nu få betala dyrt för.
Diesel märktes om till smörjmedel – åtta åtalas i härvan
Åtta personer har åtalats i Tyskland för sin inblandning i en omfattande bedrägerihärva kring försäljning av diesel.
Enligt Europeiska åklagarmyndigheten, EPPO, misstänks gruppen ha orsakat skatteförluster på över 19 miljoner euro genom systematiskt momsbedrägeri och penningtvätt.
Åtalet har lämnats in till en domstol i Berlin och är det tredje inom ramen för den pågående utredningen, som går under namnet ”Water into Wine”. De åtta personerna greps i juni i år.
Märkte om bränslet
De två huvudmisstänkta anklagas för att ha organiserat och styrt upplägget. Övriga personer ska bland annat ha hanterat bokföring, penningöverföringar och praktiskt stöd till verksamheten, skriver EPPO i ett pressmeddelande.
Det senare omfattade bland annat telefoner, fordon och falska bostads- och företagsadresser.
Enligt utredningen importerade den misstänkta organisationen kemiskt modifierade bränslen, så kallade designbränslen, till Tyskland via Polen. Produkterna deklarerades felaktigt som smörjolja för att undvika energiskatter.
När de nådde den tyska marknaden märktes de om och såldes som diesel.
Genom ett nätverk av bolag i flera länder, däribland Polen och Ungern, skapades en komplicerad kedja av transaktioner som skulle dölja bränslets ursprung och verkliga beskaffenhet.
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Ska ha utfärdat falska fakturor
Organisationen misstänks också ha använt så kallade skenbolag för att utfärda falska fakturor för påstådda dieselleveranser. På så sätt kunde företagen begära felaktiga momsutbetalningar och ge sken av att skatterna redan hade betalats.
Enligt EPPO genererade verksamheten intäkter på över 60 miljoner euro. Vinsterna ska därefter ha tvättats genom bland annat investeringar i smycken, kontantbetalningar och överföringar till utländska konton.
De åtalade riskerar, beroende på respektive roll, flera års fängelse. De allvarligaste brotten kan ge upp till 15 års fängelse vid fällande dom.
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