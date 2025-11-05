Realtid
USA slår jobbigt rekord – drabbar miljoner

schumer
Chuck Schumer är Demokraternas ledare i senaten, där Republikanernas förslag inte accepteras. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Det är fortfarande släckt på kontoren i den amerikanska statsapparaten. Det kan nu få konsekvenser för miljoner amerikaner, särskilt låginkomsttagare.

USA befinner sig i den längsta federala nedstängningen av statsapparetens verksamhet i landets historia.

Konflikten mellan republikanska och demokratiska lagstiftare har nu pågått i 36 dagar, vilket är mer än rekordet från 2018–2019.

Hundratusentals statligt anställda är permitterade utan lön, myndigheter håller stängt och samhällsservice påverkas brett.

Får ta av reservfond

Det mest allvarliga är att stödet till landets fattigaste nu hotas, skriver Financial Times.

Programmet för matkuponger, Supplemental Nutrition Assistance Program (Snap), har för första gången på mer än 60 år fått slut på ordinarie medel.

Även om den amerikanska statsapparaten har tvingats stoppa sitt arbete förut har det aldrig skett lika länge som nu. (Foto: John McDonnell/AP/TT).

Över 40 miljoner amerikaner riskerar därmed att stå utan sin normala matförsörjning.

Vita huset har meddelat att halva beloppet för november kommer att betalas ut via en reservfond, men framtida utbetalningar är osäkra.

Trump får skulden

Bakgrunden till nedstängningen är ett fastlåst budgetbråk.

Republikanerna vill förlänga nuvarande finansiering genom ett tillfälligt lagpaket, medan Demokraterna kräver att planerade nedskärningar av sjukvårdsrelaterade skattelättnader dras tillbaka innan de går med på en uppgörelse.

I veckan röstade de ned det tillfälliga paketet för en fjortonde gång, skriver Politico.

President Donald Trump har hittills avvisat krav på nya förhandlingar, trots att opinionsmätningar visar att en majoritet av väljarna lägger skulden för krisen på honom och hans parti.

Frustrationen växer

Läget har skapat växande frustration i Washington. Flera federalt finansierade förskolor och välfärdsprogram har tvingats stänga, vilket slår hårt mot låginkomstfamiljer.

Politiska bedömare menar att trycket på både Vita huset och kongressen ökar i takt med att allt fler väljare påverkas direkt.

Samtidigt pågår försiktiga försök att hitta en lösning. En grupp senatorer från båda partierna har inlett samtal i hopp om att nå ett kompromissförslag.

Kan ha fått starkare förhandlingsläge

Enligt uppgifter från Capitol Hill ser vissa tecken på att en uppgörelse kan vara inom räckhåll, även om avståndet mellan parterna fortfarande är stort.

Demokraterna anser att deras förhandlingsläge har stärkts i och med att perioden för nyteckning av sjukförsäkring påbörjats.

Det har gjort att många amerikaner fått upp ögonen för hur mycket dyrare försäkringen blir utan de aktuella skatteavdragen, enligt FT.

BudgetDonald TrumpUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

