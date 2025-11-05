USA slår jobbigt rekord – drabbar miljoner

USA befinner sig i den längsta federala nedstängningen av statsapparetens verksamhet i landets historia.

Konflikten mellan republikanska och demokratiska lagstiftare har nu pågått i 36 dagar, vilket är mer än rekordet från 2018–2019.

Hundratusentals statligt anställda är permitterade utan lön, myndigheter håller stängt och samhällsservice påverkas brett.

Får ta av reservfond

Det mest allvarliga är att stödet till landets fattigaste nu hotas, skriver Financial Times.

Programmet för matkuponger, Supplemental Nutrition Assistance Program (Snap), har för första gången på mer än 60 år fått slut på ordinarie medel.

Även om den amerikanska statsapparaten har tvingats stoppa sitt arbete förut har det aldrig skett lika länge som nu. (Foto: John McDonnell/AP/TT).

Över 40 miljoner amerikaner riskerar därmed att stå utan sin normala matförsörjning.

Vita huset har meddelat att halva beloppet för november kommer att betalas ut via en reservfond, men framtida utbetalningar är osäkra.