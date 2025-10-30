Trump-administrationen har tillkännagivit en av de största satsningarna på kärnkraft i USA på flera decennier.
Trump stoppar vind och sol – satsar allt på kärnkraft
För minst 80 miljarder dollar, motsvarande cirka 750 miljarder kronor, ska nya kärnkraftsreaktorer byggas runt om i landet.
Avtal tecknades i tisdags mellan den federala regeringen och kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric Company, tillsammans med ägarna Cameco och Brookfield Asset Management, rapporterade bland annat Reuters.
Del i Trumps energiagenda
Satsningen är en del i president Donald Trumps vision att säkra USA:s energiförsörjning och vinna det globala AI-racet.
Den kraftigt växande elefterfrågan från datacenter för artificiell intelligens har fått politiker och energibolag att på nytt se över kärnkraften som energikälla.
”Det här historiska partnerskapet med USA:s ledande kärnkraftsbolag hjälper till att förverkliga president Trumps storslagna vision att fullt ut energisätta Amerika och vinna det globala AI-racet. President Trump lovade en renässans för kärnkraften, och nu levererar han”, säger energiminister Chris Wright enligt New York Times.
Dyra reaktorer
De nya projekten ska använda Westinghouse AP1000-reaktorer, samma typ som senast byggdes vid Alvin W. Vogtle Electric Generating Plant i Georgia.
Dessa två reaktorer var de första nya som byggts i USA på decennier, men projektet kostade omkring 35 miljarder dollar. Det var över 20 miljarder mer än ursprungliga beräkningar. Reaktorerna stod också färdiga flera år försenade.
Problemen med konstruktionen var så allvarliga att Westinghouse tvingades ansöka om konkursskydd 2017, enligt New York Times.
Få detaljer kända kring kärnkraften
Trots den stora satsningen har få detaljer om avtalet offentliggjorts. Enligt uppgifter till FT kan 80 miljarder dollar räcka till mellan fem och åtta Westinghouse-reaktorer.
Kritiker ifrågasätter dock både finansieringen och om projekten kommer att lyckas. Kärnkraftsexperten Mark Cooper vid Vermont Law and Graduate School säger till New York Times att vind- och solkraft är mycket billigare alternativ.
”De 80 miljarder dollar är avsedda att absorbera de extra kostnaderna för kärnkraft. Westinghouse måste hitta en köpare. Det finns inga köpare till nuvarande pris”, säger Cooper till New York Times.
Går hårt mot vindkraft
Samtidigt som Trump satsar stort på kärnkraft har han kraftigt begränsat stödet till förnyelsebar energi.
I augusti gick presidenten ut hårt mot vind- och solenergi på sociala medier där han kallade dessa energislag för ”århundradets bluff”, skrev AP News.
Trump meddelade också att hans administration inte kommer godkänna några nya vind- eller solenergiprojekt, trots ökat energibehov. Under 2025 har projekt för ren energi till ett värde av 18,6 miljarder dollar ställts in i USA, jämfört med endast 827 miljoner dollar året innan, enligt Financial Times.
Energipolitiska analytiker varnar för att den minskade satsningen på förnybar energi kan slå hårt mot AI-branschen, som kräver stora mängder lättillgänglig el.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
