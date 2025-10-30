Realtid
Realtid.se
Samhälle

Trump stoppar vind och sol – satsar allt på kärnkraft

Donald Trump tror på kärnkraft och inte förnyelsebar energi. (Foto: Mark Schiefelbein / AP/ TT/ Nicolas Hippert / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Trump-administrationen har tillkännagivit en av de största satsningarna på kärnkraft i USA på flera decennier.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

För minst 80 miljarder dollar, motsvarande cirka 750 miljarder kronor, ska nya kärnkraftsreaktorer byggas runt om i landet.

Avtal tecknades i tisdags mellan den federala regeringen och kärnkraftsbolaget Westinghouse Electric Company, tillsammans med ägarna Cameco och Brookfield Asset Management, rapporterade bland annat Reuters.

Vindkraft som är 80% färdigställd stoppas – aktien störtdyker

Den danska vindkraftsjätten Ørsted drabbas av ett nytt bakslag när USA stoppar arbetet på flaggskeppsprojektet Revolution Wind. Aktien störtdyker till rekordlåga nivåer, men bolaget håller trots det fast vid sin planerade nyemission på 60 miljarder kronor. Beslutet från Trump-administrationen riskerar att få stora konsekvenser för hela den skandinaviska energisektorn. 80% färdigställt – stoppas ändå Den

Del i Trumps energiagenda

Satsningen är en del i president Donald Trumps vision att säkra USA:s energiförsörjning och vinna det globala AI-racet.

Vindkraft motarbetas av den amerikanska administrationen. (Foto: Julia Nikhinson /AP/TT)

Den kraftigt växande elefterfrågan från datacenter för artificiell intelligens har fått politiker och energibolag att på nytt se över kärnkraften som energikälla.

”Det här historiska partnerskapet med USA:s ledande kärnkraftsbolag hjälper till att förverkliga president Trumps storslagna vision att fullt ut energisätta Amerika och vinna det globala AI-racet. President Trump lovade en renässans för kärnkraften, och nu levererar han”, säger energiminister Chris Wright enligt New York Times.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Dyra reaktorer

De nya projekten ska använda Westinghouse AP1000-reaktorer, samma typ som senast byggdes vid Alvin W. Vogtle Electric Generating Plant i Georgia.

Dessa två reaktorer var de första nya som byggts i USA på decennier, men projektet kostade omkring 35 miljarder dollar. Det var över 20 miljarder mer än ursprungliga beräkningar. Reaktorerna stod också färdiga flera år försenade.

Missa inte:
Efterlyses: Svenska bolag inom fusion. Realtid

Problemen med konstruktionen var så allvarliga att Westinghouse tvingades ansöka om konkursskydd 2017, enligt New York Times.

Få detaljer kända kring kärnkraften

Trots den stora satsningen har få detaljer om avtalet offentliggjorts. Enligt uppgifter till FT kan 80 miljarder dollar räcka till mellan fem och åtta Westinghouse-reaktorer.

Läs även:
Kärnkraftsbubblan: ”Då spricker den”. Dagens PS

ANNONS

Kritiker ifrågasätter dock både finansieringen och om projekten kommer att lyckas. Kärnkraftsexperten Mark Cooper vid Vermont Law and Graduate School säger till New York Times att vind- och solkraft är mycket billigare alternativ.

”De 80 miljarder dollar är avsedda att absorbera de extra kostnaderna för kärnkraft. Westinghouse måste hitta en köpare. Det finns inga köpare till nuvarande pris”, säger Cooper till New York Times.

Går hårt mot vindkraft

Samtidigt som Trump satsar stort på kärnkraft har han kraftigt begränsat stödet till förnyelsebar energi.

I augusti gick presidenten ut hårt mot vind- och solenergi på sociala medier där han kallade dessa energislag för ”århundradets bluff”, skrev AP News.

Missa inte:
Norska oljejätten kommer sparka tusentals – förnybart inte lika hett längre. Dagens PS

Trump meddelade också att hans administration inte kommer godkänna några nya vind- eller solenergiprojekt, trots ökat energibehov. Under 2025 har projekt för ren energi till ett värde av 18,6 miljarder dollar ställts in i USA, jämfört med endast 827 miljoner dollar året innan, enligt Financial Times.

Energipolitiska analytiker varnar för att den minskade satsningen på förnybar energi kan slå hårt mot AI-branschen, som kräver stora mängder lättillgänglig el.

ANNONS
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald Trumphållbar energiKärnkraftsolenergivindkraft
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS