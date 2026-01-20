Ekonomer kräver att EU markerar mot Trumps tullhot, som riktas mot flera EU‑länder – även Sverige – i hans konflikt om Grönland.
Svenska ekonomer kräver hårt svar från EU
Mest läst i kategorin
Kinas universitet rusar i rankingar – pumpar ut forskning
Idag har världens elituniversitet namn som Harvard och Oxford. Imorgon kan de bästa universiteten däremot heta något på kinesiska, åtminstone enligt den nuvarande trenden. Kinesiska universitet klättrar snabbt i globala rankningar, samtidigt som amerikanska lärosäten tappar mark. Det är en trend som märks tydligt numera. Utvecklingen syns i internationella listor som fokuserar på vetenskapliga publikationer …
Nu är Trump kung i Davos – släpper klimatfrågan
På bara några år har World Economic Forum, ”elitmötet” i Davos, ändrat inställning. Donald Trumps tal blir den tydligaste symbolen för det. När USA:s president Donald Trump denna vecka anländer till Davos markerar det ett tydligt skifte för World Economic Forum. Sammankomsten har länge velat förknippats med klimatambitioner och sociala hållbarhetsfrågor. Men nu går WEF …
Tolv personer äger mer än halva världens befolkning
Den globala fattigdomsbekämpningen har i stort sett stagnerat, samtidigt som förmögenhetsklyftorna ökar i rekordtakt. Den växande koncentrationen av kapital skapar också strukturella maktförskjutningar som påverkar både marknader och demokratiska institutioner. Det visar Oxfams nya rapport Resisting the Rule of the Rich, som publiceras inför Världsekonomiskt forum i Davos. Enligt rapporten äger världens tolv rikaste individer …
Bildt: Sannolikt slutet för handelsavtalet EU-USA
”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt. Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt skriver på X att Donald Trumps tullutspel är ett ”kristallklart” brott mot EU och USA. ”Reaktionen måste bli lika klar. Att spela mjukt är knappast ett alternativ”, skriver Bildt. Tullarna ska ligga på 10 …
Farage åker till Davos – trots åratal av kritik
Få har varit lika hårda i sin bedömning av det årliga Davos-mötet som Nigel Farage. Ändå kommer han att dyka upp på årets upplaga. Reform UK-ledaren Nigel Farage väntas delta vid årets möte med World Economic Forum i Davos, enligt uppgifter till brittiska medier. Beskedet markerar en tydlig kursändring för Farage. Under flera år har …
I ett inlägg på Truth Social hotar presidenten med tullar på 10 procent från 1 februari och 25 procent från 1 juni om inget avtal om Grönland kommer på plats. Utspelet sätter omedelbart press på EU att svara samlat.
Läs mer:
Bildt: Sannolikt slutet för handelsavtalet EU-USA – Realtid
Ekonomer som intervjuas i Tidningen Näringslivet menar att EU nu måste markera tydligt mot Washington.
Nationalekonomen Fredrik Sjöholm anser att unionen bör svara med tullar på motsvarande nivå, eftersom tidigare försök att blidka USA inte har fungerat.
Klas Eklund går längre. Han menar att handelsavtalet från i somras i praktiken är överspelat och att EU måste vara redo att använda sina tyngsta handelspolitiska verktyg.
Fredrik NG Andersson betonar att EU måste markera, men varnar samtidigt för en okontrollerad eskalation. Han pekar på att unionen befinner sig i ett svagare geopolitiskt läge och därför måste kombinera tydlighet med strategisk kyla.
Fredrik Erixon lyfter de ekonomiska konsekvenserna och varnar för att tullar på 25–40 procent skulle slå direkt mot europeisk export och sysselsättning.
Även andra medier beskriver läget som allvarligt. SVT sammanfattar Trumps utspel som ett tullhot kopplat till USA:s anspråk på Grönland. Strafftullarna slår direkt mot flera europeiska länder, däribland Sverige.
Läs också:
Studie: Amerikaner betalar för tullarna – Realtid
Trots olika betoningar är bilden samlad: tullhotet handlar inte bara om handel, utan om geopolitik. Ekonomerna är eniga om att EU måste agera – frågan är hur snabbt och hur hårt unionen ska svara på ett tullhot som i grunden handlar om USA:s vilja att ta kontroll över Grönland.