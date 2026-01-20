Svenska ekonomer kräver hårt svar från EU

I ett inlägg på Truth Social hotar presidenten med tullar på 10 procent från 1 februari och 25 procent från 1 juni om inget avtal om Grönland kommer på plats. Utspelet sätter omedelbart press på EU att svara samlat.

Ekonomer som intervjuas i Tidningen Näringslivet menar att EU nu måste markera tydligt mot Washington.

Nationalekonomen Fredrik Sjöholm anser att unionen bör svara med tullar på motsvarande nivå, eftersom tidigare försök att blidka USA inte har fungerat.

Klas Eklund går längre. Han menar att handelsavtalet från i somras i praktiken är överspelat och att EU måste vara redo att använda sina tyngsta handelspolitiska verktyg.

Fredrik NG Andersson betonar att EU måste markera, men varnar samtidigt för en okontrollerad eskalation. Han pekar på att unionen befinner sig i ett svagare geopolitiskt läge och därför måste kombinera tydlighet med strategisk kyla.

Fredrik Erixon lyfter de ekonomiska konsekvenserna och varnar för att tullar på 25–40 procent skulle slå direkt mot europeisk export och sysselsättning.

Även andra medier beskriver läget som allvarligt. SVT sammanfattar Trumps utspel som ett tullhot kopplat till USA:s anspråk på Grönland. Strafftullarna slår direkt mot flera europeiska länder, däribland Sverige.

Trots olika betoningar är bilden samlad: tullhotet handlar inte bara om handel, utan om geopolitik. Ekonomerna är eniga om att EU måste agera – frågan är hur snabbt och hur hårt unionen ska svara på ett tullhot som i grunden handlar om USA:s vilja att ta kontroll över Grönland.