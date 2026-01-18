Ekonomer om tullhotet: Håll huvudet kallt

Donald Trump hotar med att införa tullar mot Sverige och flera andra EU-länder som svar på stödet till Danmark i Grönlandsfrågan.

Kommerskollegiums chefsekonom Per Altenberg tror att den amerikanske presidentens senaste utspel kommer att leda till stark solidaritet från andra EU-länder.

Per Altenberg säger att det är första gången som Trump inför tullar mot enskilda EU-länder.

Jag tror att det fortsatt gäller att hålla huvudet kallt, men det man kan konstatera är att USA verkar använda tullhotet på nytt som ett utrikespolitiskt vapen. De här tullarna är precis som de tidigare tullarna inte förenliga med Världshandelsorganisationens regler, säger Altenberg.

Gemensamt svar

Han bedömer att Trumps senaste hot kommer att leda till ett gemensamt svar från hela EU.

Även om det här är riktat mot enskilda EU-länder så kommer det att leda till en stark solidaritet och hanteras på EU-nivå.

Även Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, är inne på samma linje.

Att inte EU som gemensam kraft skulle gå samman och svara på det här skulle vara en stor överraskning, säger han.

Vi får se hur EU och de enskilda länderna reagerar på det här.