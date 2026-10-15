Spionprogram spreds via annonser utan klick - svenskar kan ha drabbats

Ett nytt spionprogram har använt riktad nätannonsering för att infektera mobiltelefoner och datorer utan att användarna behövt klicka på några länkar.

Bland de drabbade finns journalister och medarbetare på tv-kanalen Al Jazeera, enligt en granskning från forskare vid University of Toronto och det amerikanska cybersäkerhetsföretaget Confiant.

Metoden, som fått namnet AdFection, utnyttjar det globala systemet för digital annonsering för att leverera spionprogram till utvalda personer.

Svårt att upptäcka

Tekniken har utvecklats av det israeliska bolaget Discover-Tech, som enligt forskarna fungerat som en länk mellan annonsbranschen och företag som säljer övervakningsteknik, skriver Financial Times.

Till skillnad från många traditionella cyberattacker kräver metoden ingen aktiv handling från offret. I stället bäddas skadlig kod in i till synes vanliga annonser som visas på webbplatser och i appar.

När annonsen visas kan enheten infekteras utan att användaren märker något.

Enligt forskarnas granskning användes tekniken för att rikta in sig på journalister och anställda vid Al Jazeera under 2024 och 2025. Minst 45 enheter infekterades då med spionprogram utvecklade av det israeliska bolaget Candiru.

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