Att inte klicka på fel länkar på nätet får de flesta lära sig. Men med en ny form av spionprogram har enheter infekterats utan ett enda klick.
Spionprogram spreds via annonser utan klick - svenskar kan ha drabbats
Ett nytt spionprogram har använt riktad nätannonsering för att infektera mobiltelefoner och datorer utan att användarna behövt klicka på några länkar.
Bland de drabbade finns journalister och medarbetare på tv-kanalen Al Jazeera, enligt en granskning från forskare vid University of Toronto och det amerikanska cybersäkerhetsföretaget Confiant.
Metoden, som fått namnet AdFection, utnyttjar det globala systemet för digital annonsering för att leverera spionprogram till utvalda personer.
Svårt att upptäcka
Tekniken har utvecklats av det israeliska bolaget Discover-Tech, som enligt forskarna fungerat som en länk mellan annonsbranschen och företag som säljer övervakningsteknik, skriver Financial Times.
Till skillnad från många traditionella cyberattacker kräver metoden ingen aktiv handling från offret. I stället bäddas skadlig kod in i till synes vanliga annonser som visas på webbplatser och i appar.
När annonsen visas kan enheten infekteras utan att användaren märker något.
Enligt forskarnas granskning användes tekniken för att rikta in sig på journalister och anställda vid Al Jazeera under 2024 och 2025. Minst 45 enheter infekterades då med spionprogram utvecklade av det israeliska bolaget Candiru.
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Sverige också drabbat
Forskarna har även identifierat hundratusentals annonser från samma annonsnätverk som riktades mot personer med kopplingar till bland andra Nato, EU-kommissionen, den amerikanska chiptillverkaren Nvidia och brittiska Arm.
Användare inom myndigheter, rättsväsende och samhällsviktig infrastruktur i Sverige, Norge och Danmark förekom också bland de identifierade målen.
Det är däremot inte klarlagt hur många av dessa användare som faktiskt infekterades. Forskarna bedömer att annonserna åtminstone kan ha använts för att kartlägga personerna och efterlyser ytterligare utredningar.
Enligt det analyserade materialet försökte Discover-Tech köpa annonsutrymme 3,7 miljarder gånger mellan mars och juni 2026. Bolaget vann 442 miljoner av budgivningarna.
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Stängt av bolaget
Annonserna visades därefter på över 120 000 webbplatser och i fler än 70 000 mobilappar, däribland tjänster som Yahoo Mail, Duolingo och dejtingapparna Badoo och Grindr.
Google uppger att bolaget har blockerat Discover-Tech från sina annonsplattformar efter en gemensam undersökning med forskarna.
Branschorganisationen IAB Europe har samtidigt stängt av bolaget från sin globala leverantörslista i väntan på fortsatt utredning.
Candiru svartlistades av USA:s regering 2021 efter anklagelser om att bolagets spionprogram använts mot politiker, journalister och andra personer. Discover-Tech har inte kommenterat uppgifterna.
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