Det socialdemokratiska regeringspartiet i Danmark drogs med dåliga opinionssiffror – ända tills Donald Trump valde att ge sig in i leken.
Socialdemokraterna kan räddas i valet – av Donald Trump
Danmarks statsminister Mette Frederiksen ser ut att gå mot en politisk återhämtning inför tisdagens parlamentsval.
Men det är inte en valspurt i traditionell mening som ligger bakom det. Istället har en internationell konflikt oväntat stärkt hennes ställning.
Spänningarna med Donald Trump kring Grönland har gett den danska regeringschefen en central roll på den globala scenen och samtidigt lyft hennes stöd på hemmaplan.
Markerade tydligt
Så sent som i slutet av 2025 befann sig Frederiksen i ett pressat läge efter ett svagt lokalval där hennes socialdemokratiska parti tappade mark, bland annat i Köpenhamn.
Opinionssiffrorna sjönk kraftigt och missnöjet växte kring hennes centraliserade ledarskap och mittenkoalition med borgerliga partier.
Utvecklingen vände dock när Trump återupplivade idén om att USA skulle ta kontroll över Grönland, skriver Financial Times.
Frederiksen svarade med en tydlig markering om territoriell integritet och stärkte samtidigt Danmarks militära beredskap i samarbete med europeiska allierade.
Klart största parti
Hennes agerande har bidragit till att flytta fokus i valrörelsen från inrikespolitik till säkerhet och internationella relationer.
Opinionsmätningar visar nu att Socialdemokraterna återhämtat sig till drygt 20 procent, vilket gör partiet till det klart största i ett annars splittrat politiskt landskap.
Trots det pekar prognoser på ett historiskt svagt valresultat i ett längre perspektiv, och regeringsbildningen väntas bli komplicerad.
Valrörelsen har saknat en tydlig huvudfråga, men förslag om återinförd förmögenhetsskatt och debatter om välfärd, miljö och jordbruk har präglat slutskedet.
Säkerhetsläget viktigt
Samtidigt har säkerhetsläget och relationen till USA fått ovanligt stor betydelse för väljarna.
Frederiksens ledarskap fortsätter att vara omdiskuterat. Hennes snabba och kraftfulla beslut i krissituationer ses av vissa som en styrka, medan andra menar att hon agerar för ensidigt och utan tillräcklig förankring.
Tidigare beslut, som hanteringen av minkindustrin under pandemin, används fortfarande av kritiker som exempel, rapporterar Euractiv.
Oppositionen är splittrad och saknar tydliga ledargestalter, vilket ytterligare gynnar statsministern. Samtidigt växer mindre partier, särskilt till vänster, vilket kan påverka maktbalansen efter valet.
