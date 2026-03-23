Socialdemokraterna kan räddas i valet – av Donald Trump

Danmarks statsminister Mette Frederiksen ser ut att gå mot en politisk återhämtning inför tisdagens parlamentsval.

Men det är inte en valspurt i traditionell mening som ligger bakom det. Istället har en internationell konflikt oväntat stärkt hennes ställning.

Spänningarna med Donald Trump kring Grönland har gett den danska regeringschefen en central roll på den globala scenen och samtidigt lyft hennes stöd på hemmaplan.

Markerade tydligt

Så sent som i slutet av 2025 befann sig Frederiksen i ett pressat läge efter ett svagt lokalval där hennes socialdemokratiska parti tappade mark, bland annat i Köpenhamn.

Opinionssiffrorna sjönk kraftigt och missnöjet växte kring hennes centraliserade ledarskap och mittenkoalition med borgerliga partier.

Utvecklingen vände dock när Trump återupplivade idén om att USA skulle ta kontroll över Grönland, skriver Financial Times.

Frederiksen svarade med en tydlig markering om territoriell integritet och stärkte samtidigt Danmarks militära beredskap i samarbete med europeiska allierade.