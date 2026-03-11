Kreml har satt igång en propagandakampanj för att få till rätt valresultat. Men det handlar inte om hemlandet Ryssland den här gången.
Rysslands hemliga kampanj – för att hålla Orbán vid makten
Ryssland misstänks ligga bakom en omfattande desinformationskampanj inför det kommande parlamentsvalet i Ungern i april.
Enligt uppgifter från personer med insyn i processen ska Kreml ha godkänt en strategi som syftar till att stärka premiärminister Viktor Orbáns parti Fidesz.
Det ska bland annat ske genom att försvaga oppositionens främsta utmanare, Péter Magyar.
Försöker sprida budskap
Planen ska ha tagits fram av den ryskkopplade konsultfirman Social Design Agency, som tidigare har sanktionerats av flera västländer för sin roll i informationspåverkansoperationer, skriver Financial Times.
Strategin går ut på att sprida budskap på sociala medier genom inflytelserika ungerska profiler, där Orbán framställs som en stark och självständig ledare med internationella kontakter.
Samtidigt ska oppositionen beskrivas som splittrad, inkompetent och beroende av stöd från EU.
Produceras i Ryssland
Kampanjen uppges också innehålla riktade angrepp mot Péter Magyar och hans parti Tisza, som i flera opinionsmätningar har seglat upp som en seriös utmanare till Orbáns långvariga maktinnehav.
Materialet ska bestå av memes, infografik, videor och artiklar som anpassats för den ungerska publiken men som producerats i Ryssland.
Samtidigt har rapporter framkommit om att tre officerare från den ryska militära underrättelsetjänsten GRU nyligen placerats vid den ryska ambassaden i Budapest.
Blockerat EU-lån
Enligt uppgifterna kan de vara kopplade till en bredare rysk strategi för informationspåverkan i Europa.
Utvecklingen sker i ett redan spänt politiskt läge. Relationerna mellan Ungern och Ukraina har försämrats efter en konflikt kring en pipeline som transporterar rysk olja till Centraleuropa.
Den ungerska regeringen har också blockerat ett stort EU-lån till Ukraina och kritiserat unionens stöd till Kyiv.
Under valkampanjen har regeringsvänliga kampanjer och reklamaffischer i Ungern riktat hård kritik mot både ukrainska och europeiska ledare.
Mer anti-ukrainska budskap
På sociala medier har dessutom anti-ukrainska budskap ökat kraftigt de senaste veckorna, ibland tillsammans med misstänkta manipulerade bilder och vilseledande information.
Både den ryska ambassaden i Budapest och den ungerska regeringen avfärdar anklagelserna om rysk inblandning i valet.
Valet den 12 april väntas bli ett av de mest betydelsefulla i Ungerns moderna politiska historia, efter mer än ett decennium av Orbáns dominans vid makten.
