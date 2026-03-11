Rysslands hemliga kampanj – för att hålla Orbán vid makten

Sista möjligheten att teckna i Sveriges ledande importör av fritidsfordon

Ryssland misstänks ligga bakom en omfattande desinformationskampanj inför det kommande parlamentsvalet i Ungern i april.

Enligt uppgifter från personer med insyn i processen ska Kreml ha godkänt en strategi som syftar till att stärka premiärminister Viktor Orbáns parti Fidesz.

Det ska bland annat ske genom att försvaga oppositionens främsta utmanare, Péter Magyar.

Försöker sprida budskap

Planen ska ha tagits fram av den ryskkopplade konsultfirman Social Design Agency, som tidigare har sanktionerats av flera västländer för sin roll i informationspåverkansoperationer, skriver Financial Times.

Strategin går ut på att sprida budskap på sociala medier genom inflytelserika ungerska profiler, där Orbán framställs som en stark och självständig ledare med internationella kontakter.

Samtidigt ska oppositionen beskrivas som splittrad, inkompetent och beroende av stöd från EU.