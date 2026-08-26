DEI blir juridisk risk för storföretag – IBM och Deloitte betalar miljoner

Amerikanska företag med federala kontrakt granskas nu för att se om deras DEI‑arbete påverkar anställningar och befordringar.



Den nya linjen från Trumpadministrationen innebär att mångfaldsmål kan tolkas som ett kontraktsbrott om företaget samtidigt har intygat att det inte tar hänsyn till ras eller kön i sin personalpolitik.

Läs också: Hagströmer om slopat DEI: Kan ge företag alibi. Realtid

IBM blev först att betala i en uppgörelse

IBM blev i april det första bolaget att faktiskt bötfällas under den nya modellen, rapporterade CNN.



Enligt det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) hade företaget medvetet lämnat falska uppgifter om sina anställningsrutiner i federala kontrakt.



DOJ hävdar att IBM identifierade kandidater för rekrytering och befordran och satte demografiska mål som kunde påverka besluten.

IBM förnekar att företaget brutit mot lagen, men valde att betala 17 miljoner dollar för att avsluta ärendet.



Uppgörelsen innebär varken ett erkännande av skuld eller att staten backar från sina påståenden, men markerar den första faktiska sanktionen i den nya tillämpningen av False Claims Act.

Läs också: IBM:s mardröm – värsta börsraset sedan 1972. Realtid