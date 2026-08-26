Amerikanska företag med federala kontrakt granskas för att se om de låter DEI‑mål påverka anställningar. IBM har redan betalt 17 miljoner dollar i en uppgörelse. Nu väljer Deloitte att förlikas efter en liknande granskning.
DEI blir juridisk risk för storföretag – IBM och Deloitte betalar miljoner
Amerikanska företag med federala kontrakt granskas nu för att se om deras DEI‑arbete påverkar anställningar och befordringar.
Den nya linjen från Trumpadministrationen innebär att mångfaldsmål kan tolkas som ett kontraktsbrott om företaget samtidigt har intygat att det inte tar hänsyn till ras eller kön i sin personalpolitik.
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IBM blev först att betala i en uppgörelse
IBM blev i april det första bolaget att faktiskt bötfällas under den nya modellen, rapporterade CNN.
Enligt det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) hade företaget medvetet lämnat falska uppgifter om sina anställningsrutiner i federala kontrakt.
DOJ hävdar att IBM identifierade kandidater för rekrytering och befordran och satte demografiska mål som kunde påverka besluten.
IBM förnekar att företaget brutit mot lagen, men valde att betala 17 miljoner dollar för att avsluta ärendet.
Uppgörelsen innebär varken ett erkännande av skuld eller att staten backar från sina påståenden, men markerar den första faktiska sanktionen i den nya tillämpningen av False Claims Act.
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Deloitte förlikar in liknande granskning
Nu följer fler företag efter. Deloitte förlikar för 21,5 miljoner dollar efter en liknande granskning av sina interna DEI‑processer, rapporterar WSJ.
DOJ menar att företaget följt upp demografiska mål i sina affärsenheter och låtit dessa påverka bemanning och befordran.
Deloitte bestrider anklagelserna men väljer att förlikas för att undvika en lång process som kan sluta med civil penalties.
Förlikningen innebär att myndigheten avslutar sin utredning utan att Deloitte erkänner skuld.
Google, Verizon och flera andra stora företag står nu på tur och har fått krav på att lämna dokumentation om sina interna program.
DOJ går igenom företagens rekryteringsdata för att se om mångfaldsmål har påverkat anställningar eller befordringar.
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Därför granskar DOJ företagens DEI-program
I sin genomgång beskriver advokatbyrån Epstein Becker Green hur Trumpadministrationens justitiedepartement har börjat tolka företagens DEI‑program som en form av omvänd diskriminering.
Resonemanget bygger på att program som syftar till att stärka underrepresenterade grupper kan innebära att ras eller kön påverkar hur möjligheter fördelas internt.
DOJ menar att sådana inslag riskerar att ge vissa grupper fördelar som andra inte får, och att företagen därmed avviker från de kontraktsvillkor som kräver att alla behandlas lika.
Det är denna tolkning som nu ligger till grund för granskningarna av företag med federala kontrakt.
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