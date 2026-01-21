21 jan. 2026

Mäklarfirma lät praktikanter skriva fuskrecensioner

Notar är en av Sveriges stora mäklarfirmor och finns i ett antal städer. (Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Det höga betyget som Notar har i Uppsala kan delvis vara ett resultat av fejkade recensioner. Det menar SVT.

Misstänkt fusk med nätrecensioner på mäklarbyrån Notars kontor i Uppsala har avslöjats i en granskning av SVT.

Enligt uppgifter från flera elever som gjort praktik på byrån har de skrivit påhittade positiva omdömen på Google och även bett jämnåriga att göra detsamma, trots att de aldrig varit kunder.

Recensionerna har getts högsta betyg och i vissa fall beskrivit bostadsaffärer och värderingar som aldrig ägt rum.

Mäklarna ska ha känt till det

Notars Uppsalakontor har över 1 000 Googlerecensioner och ett snittbetyg på 4,9.

Enligt SVT:s granskning har de falska omdömena blandats med äkta kundrecensioner och därmed bidragit till att höja helhetsbetyget.

Eleverna uppger att mäklarna kände till förfarandet och att det förekom interna tävlingar om att samla in flest recensioner.

Notar: Har inte skett på uppmaning

Notars pressansvarige uppger att företaget inte anser att praktikanterna uppmanats att skriva falska recensioner, utan beskriver händelserna som ett resultat av överdriven tävlingsiver.

Kontorschefen i Uppsala har avböjt intervju.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

