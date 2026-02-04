Så slår nedskärningarna: Postnumret avgör vilket utbud du får

Många försöker bredda intäkterna genom att hyra ut lokaler, arrangera betal-evenemang, skapa samarbeten med föreningsliv och lokala företag eller genom att höja avgiften till kulturskolan.

Kommuner och regioner lyckas inte täcka statens neddragningar, även när de pressar fram egna intäkter. Detta framgår av DIK:s nya rapport.

Postnumret styr kulturutbudet

När det offentliga stödet minskar blir kulturutbudet ojämnt. Det blir postnumret som styr vilka möjligheter invånarna får.

DIK:s rapport visar att kulturens andel av de offentliga utgifterna har minskat från 1,26 procent 2011 till 1,10 procent 2024.

Nedgången syns på alla nivåer: kommunerna minskar, regionerna minskar och staten minskar mest. Den statliga kulturbudgeten når 2026 sin lägsta nivå på över 25 år.