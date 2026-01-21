Slopade visumkrav: Kinesiska turister strömmar till Ryssland

Beslutet som undertecknades av Vladimir Puttin ger kinesiska resenärer 30 dagars fri inresa och har snabbt förändrat turistflödena i landet.

Läs också:

London godkänner Kinas jätteambassad trots massiv kritik

Turistboom möter lokal irritation

På ett tåg mellan Moskva och St. Petersburg upptar kinesiska grupper halva vagnen. En stressad tågvärd muttrar över språkförbistringar och kulturella krockar – en påminnelse om de friktioner som länge följt i spåren av den kinesiska turistboomen.

Samtidigt är det är det just dessa resenärer som den ryska turistnäringen nu hoppas ska rädda en hårt pressad ekonomi,

Turistindustrin beskriver utvecklingen som ett efterlängtat lyft efter pandemin och kriget i Ukraina. Enligt The Moscow Times märks ökningen direkt i både Moskva och St. Petersburg, där kinesiska bokningar skjuter i höjden.

Hotell rapporterar fulla helger, och researrangörer räknar nu med att kinesiska besökare ökar med 30–50 procent under 2026.

Ökningen väcker oro hos myndigheterna

ANNONS

Men den snabba ökningen väcker oro. Tidigare har ryska myndigheter varnat för att stora kinesiska grupper tränger undan inhemska besökare vid populära sevärdheter. Diskussionen blossar nu upp igen när turistströmmarna når nivåer som påminner om rekordåret 2019.

Trots irritationen är budskapet från branschen tydligt: Ryssland behöver de kinesiska turisterna. För många företag är inflödet avgörande för att hålla verksamheten igång – även om det innebär att gamla konfliktytor åter blir synliga.

Läs mer:

Från krigsboom till baksmälla: Ryssland närmar sig stagnation