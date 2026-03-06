Vissa företagsledare vill gärna hålla bolaget inom familjen efter sin död. För Xu Bo lär det inte vara några problem eftersom han enligt uppgift har skaffat ett hundratal barn.
Kinesisk miljardär har skaffat över 100 barn
En kinesisk miljardär har väckt rejäl uppmärksamhet för sin inställning till barn och familj.
Det har nämligen kommit uppgifter om att Xu Bo ska ha fått över hundra barn genom surrogatmödrar och planerar att få ännu fler.
Målet uppges vara att skapa en stor grupp arvingar som i framtiden kan ta över hans affärsimperium inom dataspelsbranschen.
Äger över en miljard dollar
Entreprenören bakom det kinesiska spelbolaget Guangzhou Duoyi Network, som utvecklar mobilspel och är baserat i Guangzhou, har enligt flera medieuppgifter använt surrogatmödrar i USA för att få barn.
Hans förmögenhet uppskattas till omkring 1,1 miljarder dollar.
Enligt en granskning i The Wall Street Journal från 2025 hade affärsmannen då redan flera barn födda i USA och arbetade samtidigt för att få juridiska rättigheter till ytterligare barn som ännu inte fötts.
Uppgifter kopplade till honom på kinesiska sociala medier tyder på att han vill få ett stort antal söner som på sikt kan ta över hans företag.
Enligt tidigare rapporter kan han ha mer än hundra barn totalt runt om i världen, skriver Fortune.
Vill att barnen ska ta över
Bolaget bakom hans spelverksamhet har dock tillbakavisat delar av uppgifterna och uppgett att betydligt färre av barnen ska vara födda i USA.
Diskussionen kring miljardärens familjeplaner har väckt uppmärksamhet både i Kina och internationellt, inte minst eftersom barn födda i USA automatiskt kan få amerikanskt medborgarskap.
Enligt uppgifter i amerikanska domstolshandlingar har affärsmannen även uttryckt planer på att en dag låta sina barn ta över ledningen av företaget.
Inte ensam om idén
Fenomenet med mycket förmögna entreprenörer som får ett stort antal barn har uppmärksammats allt mer de senaste åren.
Bland andra har Pavel Durov, grundaren av meddelandeappen Telegram, berättat att han har ett stort antal barn genom både relationer och spermiedonationer i flera länder.
Även teknikentreprenören Elon Musk har blivit känd för sin stora familj och har vid flera tillfällen talat om vikten av att öka födelsetalen i världen.
