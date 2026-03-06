Kinesisk miljardär har skaffat över 100 barn

En kinesisk miljardär har väckt rejäl uppmärksamhet för sin inställning till barn och familj.

Det har nämligen kommit uppgifter om att Xu Bo ska ha fått över hundra barn genom surrogatmödrar och planerar att få ännu fler.

Målet uppges vara att skapa en stor grupp arvingar som i framtiden kan ta över hans affärsimperium inom dataspelsbranschen.

Äger över en miljard dollar

Entreprenören bakom det kinesiska spelbolaget Guangzhou Duoyi Network, som utvecklar mobilspel och är baserat i Guangzhou, har enligt flera medieuppgifter använt surrogatmödrar i USA för att få barn.

Hans förmögenhet uppskattas till omkring 1,1 miljarder dollar.

Enligt en granskning i The Wall Street Journal från 2025 hade affärsmannen då redan flera barn födda i USA och arbetade samtidigt för att få juridiska rättigheter till ytterligare barn som ännu inte fötts.

Uppgifter kopplade till honom på kinesiska sociala medier tyder på att han vill få ett stort antal söner som på sikt kan ta över hans företag.

Enligt tidigare rapporter kan han ha mer än hundra barn totalt runt om i världen, skriver Fortune.