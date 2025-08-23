Realtid
Besvikelse för Tyskland – ekonomin krymper igen

tyskland
Friedrich Merz har bara varit förbundskansler i några månader, men han har ett problem med att få igång ekonomin. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 23 aug. 2025Publicerad: 23 aug. 2025

Den ekonomiska återhämtningen vill inte ta fart. Industrin pekas ut som ett särskilt olycksbarn i Tysklands BNP-siffror.

När den sedan länge nedtryckta tyska ekonomin publicerade positiva tillväxtsiffror i våras hoppades många att vändningen skett.

Men nu krymper återigen Tysklands ekonomi.

Enligt färska siffror minskade BNP med 0,3 procent under andra kvartalet, ett sämre resultat än väntat, skriver Euronews.

Missa inte: Tyskland vill lätta på reglerna för EU:s mindre banker. Realtid

Industrin en besvikelse

Bakom nedgången står framför allt en svag utveckling inom industriproduktionen, som visade sig mer negativ än tidigare antagit.

Även hushållens konsumtion reviderades nedåt, till en marginell ökning på 0,1 procent, efter svagare utveckling inom tjänstesektorer som logi och restaurang.

Färre containrar med varor från Tyskland till USA kan bli resultatet av tullarna. (Foto: Michael Probst/AP/TT).
Samtidigt gav offentlig konsumtion visst stöd, med en uppgång på 0,8 procent jämfört med föregående kvartal. Men investeringar, byggsektorn och nettoexporten bidrog sammantaget till nedgången.

Missa inte: Det pressar Tysklands ekonomi: ”Ett bakslag”. Dagens PS

Tullarna ett problem

Tullfrågan är en tydlig belastning. USA:s handelspolitik under president Donald Trump innebär avgifter på 15 procent på de flesta europeiska varor.

För bilar har nivån tidvis varit 27,5 procent, även om den nu temporärt reducerats till 15 procent.

Med tanke på att omkring tio procent av Tysklands export går till USA utgör dessa åtgärder en påtaglig broms för ekonomin.

Missa inte: Experten varnar: Tysklands försvar står på bräcklig grund. Dagens PS

Finns optimister

Trots att tillväxten nu ligger i recessionsterritorium visar inköpschefsindex från S&P Global en något ljusare bild.

Aktiviteten i den privata sektorn ökade för tredje månaden i rad i augusti, även om tempot fortfarande är måttligt.

Det finns bedömare som ser optimismen som kopplad till förväntade finanspolitiska satsningar och en mer positiv tolkning av effekterna från tullarna.

Missa inte: Tyskland kan avskaffa helgdag: ”Var kommer arbetet ifrån?”. Realtid

Har ökat utgifterna

Den tyska regeringen har i år beslutat om en grundlagsändring av den så kallade skuldbromsen, vilket gör det möjligt att öka försvarsutgifterna utan att bryta mot budgettaket.

Därtill har ett program utanför budgeten på 500 miljarder euro inrättats för att finansiera infrastrukturinvesteringar.

Missa inte: Värnplikten hotar krossa företagen – mitt i krisens Tyskland. Realtid

