Besvikelse för Tyskland – ekonomin krymper igen

När den sedan länge nedtryckta tyska ekonomin publicerade positiva tillväxtsiffror i våras hoppades många att vändningen skett.

Men nu krymper återigen Tysklands ekonomi.

Enligt färska siffror minskade BNP med 0,3 procent under andra kvartalet, ett sämre resultat än väntat, skriver Euronews.

Industrin en besvikelse

Bakom nedgången står framför allt en svag utveckling inom industriproduktionen, som visade sig mer negativ än tidigare antagit.

Även hushållens konsumtion reviderades nedåt, till en marginell ökning på 0,1 procent, efter svagare utveckling inom tjänstesektorer som logi och restaurang.

Färre containrar med varor från Tyskland till USA kan bli resultatet av tullarna.

Samtidigt gav offentlig konsumtion visst stöd, med en uppgång på 0,8 procent jämfört med föregående kvartal. Men investeringar, byggsektorn och nettoexporten bidrog sammantaget till nedgången.

