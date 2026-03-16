Han rekryterar företagseliten för att stoppa Orbán

Inför valet den 12 april går Péter Magyar och hans Tisza‑parti till val på ett löfte om systemförändring. Det kan bli landets mest spännande parlamentsval på 20 år.

Han leder med omkring tio procentenheter, men även vid en valseger väntar en svår uppgift: att montera ned de lojalitetsnätverk och ägarstrukturer som ger Viktor Orbán kontroll över domstolar, medier och statliga bolag, rapporterar Politico.

Magyars strategi är att rekrytera ministrar från näringslivet snarare än från den politiska sfären.

Enligt Zoltán Tarr, partiets nummer två, handlar det om att hitta ”bra chefer” som kan genomföra förändringarna och som sakna politiskt ”bagage” som kan försvåra uppdraget.

Komplexa strukturer och begränsade mandat

Ett av de mest svårhanterliga exemplen på Orbáns inflytande är energijätten MOL, delägd av en Fidesz-nära stiftelse.

Tisza har tagit fram en särskild plan för att förändra bolagets ledning och strategi, bland annat genom att stoppa importen av rysk olja till 2035.

Men mycket hänger på valresultatet. Utan två tredjedelars majoritet kan Tisza inte förändra grundläggande institutioner som domstolar, åklagarmyndighet och medietillsyn.

Två parallella planer

Tarr säger att partiet förberett två parallella planer: en för enkel majoritet och en för supermajoritet.

Oavsett vilket vill Tisza öppna en bred dialog om landets konstitution, som Orbán skrev om 2011 och som kritiker menar har gjort landet mindre demokratiskt.

