Slutet för Greenpeace? Strid mot oljeledning slutar i miljardböter

Miljöorganisationen Greenpeace döms till att betala 345 miljoner dollar, drygt 3,1 miljarder kronor, i skadestånd till operatören av en oljeledning.

Rättstvisten har pågått under flera år och har involverat Greenpeace och företaget Energy Transfer.

Greenpeace anklagas för förtal

Bolaget har bland annat anklagat Greenpeace för våld och förtal i samband med byggnationen av en oljeledning för nästan ett decennium sedan, vilken organisationen protesterade mot.

Greenpeace har meddelat sin avsikt att överklaga och har upprepade gånger uppgett att man inte kan betala hundratals miljoner dollar.