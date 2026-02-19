Är hållbarhetboomen över? Forskning avslöjar fundamentalt skifte

Entusiasmen har dock inte försvunnit, men den har blivit mer pragmatisk.

Det visar en studie publicerad i Harvard Business Review av forskare vid Stanford University, som följt amerikanska privatinvesterares attityder sedan 2022.

Skillnaden mellan generationer finns inte kvar

Resultaten är tydliga: den generationsklyfta som en gång definierade ESG-debatten har i det närmaste suddats ut.

Dagens investerare fokuserar mer på konkreta områden som energiförbrukning eller liknande. (Foto: Sungrow EMEA / Unsplash)

År 2022 uppgav runt 70 procent av unga investerarem, millennials och generation Z, att de var djupt oroade över klimatrelaterade risker.

Bland äldre investerare låg motsvarande siffra på 35 procent. Unga investerare var dessutom villiga att offra upp mot 6–10 procent av sin förmögenhet för att se miljömässiga eller sociala förbättringar.

I dag har bilden förändrats dramatiskt. År 2025 rapporterar ungefär 45 procent av unga investerare oro kring miljö- eller socialfrågor, jämfört med 38 procent bland äldre. Den typiske unge investeraren är nu beredd att ge upp runt 4 procent av sin förmögenhet för miljöändamål, i nivå med äldre investerares 3 procent.

Forskarna tolkar förändringen som att ESG för många privatinvesterare fungerar som en lyxvara: när ekonomin stramas åt minskar viljan att prioritera diffusa, långsiktiga mål framför den egna plånboken.