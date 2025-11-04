Realtid
Rika länder kan behöva dela med sig – men viljan är låg

rika
Att skriva av skulder för fattigare länder har varit ett slagrop bland demonstranter. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
04 nov. 2025

När klimattoppmötet i Brasilien äger rum nästa vecka är de fattigare ländernas utveckling ett viktigt ämne. Går det att utveckla ekonomin på ett miljövänligt sätt?

För att världen ska klara klimatmålen och samtidigt ge fattiga länder möjlighet att utvecklas krävs en snabb och rättvis global omställning.

En växande grupp forskare menar att lösningen kan finnas i det som kallas ”leap-frogging” – eller ”grodhoppning”.

Det innebär att låginkomstländer hoppar över fossila teknologier och går direkt till förnybara energikällor, skriver Svenska Dagbladet.

Krävs en viss BNP per capita

Utmaningen är dubbel. Länder söder om Sahara, som Nigeria, Etiopien och Tanzania, måste höja levnadsstandarden för snabbt växande befolkningar.

Men det kan inte ske genom att upprepa den resursintensiva utvecklingsmodell som gjort västvärlden rik men också orsakat klimatförändringarna.

När COP30 inleds nästa vecka står frågor om klimat och ekonomisk fördelning på agendan. (Foto: Eraldo Peres/AP/TT).

Hur ska det då gå till?

Forskning från Stockholm Resilience Centre visar att ett lands befolkning når grundläggande välfärd när BNP per capita når omkring 15 000 dollar per år.

”Mindre optimistisk”

Över hälften av världens länder ligger långt under den nivån, medan länder som Sverige och USA ligger flera gånger högre.

För att minska den globala ojämlikheten utan att öka utsläppen krävs därför att rika ekonomier både drar ned sin konsumtion och bistår fattigare länder ekonomiskt, menar forskaren David Collste.

”Det är absolut både tekniskt och fysiskt möjligt att få till omställningen. Frågan är bara om den politiska viljan finns. Det är den svåraste frågan att lösa och där är jag mindre optimistisk”, säger han till SvD.

FN:s klimatmöte kan bli livligt

Frågan om hur mycket pengar som ska omfördelas mellan rika och fattiga stater väntas bli central vid FN:s klimatmöte COP30 i Brasilien i november.

Trots löften har finansieringen till utvecklingsländernas klimatomställning hittills varit otillräcklig och ofta lånebaserad, vilket ökat skuldbördan för de mest utsatta.

Rika länder står i dag för nästan hälften av världens koldioxidutsläpp, medan den fattigaste halvan av befolkningen endast bidrar med omkring tio procent.

Små klyftor hjälper till

Dessutom utvinns stora delar av de resurser som används i rika länders konsumtion i fattigare ekonomier, vilket förvärrar ojämlikheten.

För att en omställning ska accepteras krävs socialt stöd även i de rika länderna. Forskare pekar på Sverige som ett exempel där låg inkomstojämlikhet skapar bredare acceptans för klimatåtgärder.

I fattigare länder ligger fokus ofta på att förbättra levnadsstandarden från låga nivåer, där klimatarbetet då kan få stryka på foten, skriver African Energy Chamber.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

