Rika länder kan behöva dela med sig – men viljan är låg

För att världen ska klara klimatmålen och samtidigt ge fattiga länder möjlighet att utvecklas krävs en snabb och rättvis global omställning.

En växande grupp forskare menar att lösningen kan finnas i det som kallas ”leap-frogging” – eller ”grodhoppning”.

Det innebär att låginkomstländer hoppar över fossila teknologier och går direkt till förnybara energikällor, skriver Svenska Dagbladet.

Krävs en viss BNP per capita

Utmaningen är dubbel. Länder söder om Sahara, som Nigeria, Etiopien och Tanzania, måste höja levnadsstandarden för snabbt växande befolkningar.

Men det kan inte ske genom att upprepa den resursintensiva utvecklingsmodell som gjort västvärlden rik men också orsakat klimatförändringarna.

När COP30 inleds nästa vecka står frågor om klimat och ekonomisk fördelning på agendan. (Foto: Eraldo Peres/AP/TT).

Hur ska det då gå till?

ANNONS

Forskning från Stockholm Resilience Centre visar att ett lands befolkning når grundläggande välfärd när BNP per capita når omkring 15 000 dollar per år.