Fler går med på att gå ner i lön

Efterlängtat EU-förslag: Begränsa 4700 skadliga kemikalier

PFAS, så kallade evighetskemikalier, sprids via vatten och luft och kan finnas kvar i naturen under lång tid. EU överväger nu breda restriktioner för att minska riskerna för människor och miljö.
Karin Andersen

PFAS utgör en växande risk för människor och miljö, slår EU-experter fast. En kommitté uppmanar till ”breda restriktioner” mot de så kallade evighetskemikalierna.

EU-experter varnar för att PFAS, de så kallade evighetskemikalierna, utgör en växande risk för både människor och miljö. En kommitté vid EU:s kemikaliemyndighet har granskat ämnena och uppmanar nu EU att införa breda restriktioner.

PFAS finns kvar i naturen under lång tid

PFAS bryts ner mycket långsamt och finns kvar i naturen under lång tid. Ämnena sprids via vatten och luft, vilket gör att de färdas långa sträckor och förorenar både mark och grundvatten.

Forskning visar att vissa kemikalierna kan orsaka allvarliga hälsoproblem, som cancer och skador på fortplantningsförmågan.

Undantag kan bli aktuella

EU:s kommitté rekommenderar att EU inför omfattande begränsningar av PFAS-användningen, men öppnar samtidigt för vissa riktade undantag, rapporterar SVT, EU kan exempelvis göra undantag inom det medicinska området, där ämnena ibland fyller viktiga funktioner.

EU väntas snart lägga fram ett konkret förslag om att förbjuda evighetskemikalierna i vanliga konsumentprodukter, som kläder och livsmedelsförpackningar, till exempel pizzakartonger.

PFAS, som står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser, omfattar omkring 4 700 olika kemikalier.

