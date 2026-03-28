Efterlängtat EU-förslag: Begränsa 4700 skadliga kemikalier

EU-experter varnar för att PFAS, de så kallade evighetskemikalierna, utgör en växande risk för både människor och miljö. En kommitté vid EU:s kemikaliemyndighet har granskat ämnena och uppmanar nu EU att införa breda restriktioner.

PFAS finns kvar i naturen under lång tid

PFAS bryts ner mycket långsamt och finns kvar i naturen under lång tid. Ämnena sprids via vatten och luft, vilket gör att de färdas långa sträckor och förorenar både mark och grundvatten.

Forskning visar att vissa kemikalierna kan orsaka allvarliga hälsoproblem, som cancer och skador på fortplantningsförmågan.

Undantag kan bli aktuella

EU:s kommitté rekommenderar att EU inför omfattande begränsningar av PFAS-användningen, men öppnar samtidigt för vissa riktade undantag, rapporterar SVT, EU kan exempelvis göra undantag inom det medicinska området, där ämnena ibland fyller viktiga funktioner.

EU väntas snart lägga fram ett konkret förslag om att förbjuda evighetskemikalierna i vanliga konsumentprodukter, som kläder och livsmedelsförpackningar, till exempel pizzakartonger.

PFAS, som står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser, omfattar omkring 4 700 olika kemikalier.

