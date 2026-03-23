Avslöjande: Palmolja smugglas in i flygets "gröna" bränsle

Det visar en granskning som gjort SVT i Malaysia, ett avslöjande som skakar om flygindustrins klimatambitioner.

Missa inte:SAS nya Airbus kan fasa ut problemflyget – Realtid

Enligt EU:s regelverk ska hållbart flygbränsle, så kallat SAF, tillverkas av restprodukter som använd frityrolja eller matindustrins fettavfall.

Ny palmolja är uttryckligen förbjuden som råvara eftersom den kan ge höga klimatutsläpp och bidrar till avskogning som hotar bland annat orangutanger.

Köpte mer än som fanns

Men SVT:s granskning visar att Neste, där finska staten är storägare, köpte in nästan 250 000 ton frityrolja per år från Malaysia under 2024 och första halvan av 2025, trots att det enligt en rapport sannolikt inte finns mer än 100 000 ton sådan olja att samla in i landet per år.

”Vi misstänker att resten som Neste köper från Malaysia är bland annat förbjuden palmolja, säger Simon Suzan på Transport & Environment till SVT.

Läs även: Krisplanen: Så drabbas du om bensin och diesel tar slut. Dagens PS

En anonym tidigare chef på Neste bekräftar bilden av en bransch med systemiska problem:

”Om inte Neste tar emot tveksamma råvaror, så gör våra konkurrenter det. Hela biobränslemarknaden har problem med fuskråvaror”, säger personen till SVT.