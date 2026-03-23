Världens största producent av biobränsle för flyg, finska Neste, tar emot förbjuden palmolja i stället för återvunnen frityrolja.
Avslöjande: Palmolja smugglas in i flygets "gröna" bränsle
Det visar en granskning som gjort SVT i Malaysia, ett avslöjande som skakar om flygindustrins klimatambitioner.
Enligt EU:s regelverk ska hållbart flygbränsle, så kallat SAF, tillverkas av restprodukter som använd frityrolja eller matindustrins fettavfall.
Ny palmolja är uttryckligen förbjuden som råvara eftersom den kan ge höga klimatutsläpp och bidrar till avskogning som hotar bland annat orangutanger.
Köpte mer än som fanns
Men SVT:s granskning visar att Neste, där finska staten är storägare, köpte in nästan 250 000 ton frityrolja per år från Malaysia under 2024 och första halvan av 2025, trots att det enligt en rapport sannolikt inte finns mer än 100 000 ton sådan olja att samla in i landet per år.
”Vi misstänker att resten som Neste köper från Malaysia är bland annat förbjuden palmolja, säger Simon Suzan på Transport & Environment till SVT.
En anonym tidigare chef på Neste bekräftar bilden av en bransch med systemiska problem:
”Om inte Neste tar emot tveksamma råvaror, så gör våra konkurrenter det. Hela biobränslemarknaden har problem med fuskråvaror”, säger personen till SVT.
Nya dunkar lämnades in som frityrolja
SVT:s reporter lämnade in dunkar med ny palmolja till en malaysisk underleverantör, utan att några kontroller gjordes. Nestes vice vd Carl Nyberg säger till SVT att han inte sett videon tidigare, men att bolaget stoppar leveranser om misstankar uppstår.
Avslöjandet får omedelbara reaktioner.
SAS vd Anko van der Werff säger till SVT att bedrägerier är ett problem och att bolaget måste ta upp saken med sin leverantör Neste. EU-kommissionens talesperson Anna-Kaisa Itkonen är tydlig: ”Sådana här bedrägerier var inte syftet när vi tog fram policyn för att göra flyget grönare.”
Producenter vill se godkännande av palmolja som bränsel
Avslöjandet sker mot bakgrund av en bredare debatt om palmoljan roll i flygets omställning.
Indonesien, världens största palmoljeproducent, genomförde 2023 sin första kommersiella flygning med palmolja-baserat flygbränsle, enligt Reuters.
Landet och andra palmoljeproducenter lobbyr för att råvaran ska godkännas som hållbar, något EU hittills har avvisat med hänvisning till avskogningsrisken.
EU:s klimatmål för flyget bygger på att 70 procent av bränslet ska vara biobränsle till 2050. Granskningen väcker nu frågor om hur hållbara de ambitionerna egentligen är.