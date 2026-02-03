Arvtagerskans förtöjda lyxyacht dränerade hamnen på el

Yachten heter Kaos och ägs av Walmart-arvtagerskan Nancy Walton Laurie. Förra hösten blev den en global snackis när det stod klart hur mycket energi som krävs för att hålla ett flytande palats i drift även i viloläge.

Uppgifterna väckte reaktioner, inte minst i en tid av höga elpriser och ökad energimedvetenhet, rapporterade Dagens PS i höstas.

3 600 euro – om dagen

Bakom siffrorna döljer sig ett komplext maskineri. Luftkonditionering, avfuktning och ventilation måste vara igång dygnet runt för att skydda inredning, elektronik och konstruktion. Till det kommer stabiliseringssystem, kök, tvätt, pooler och avsaltningsanläggningar.

Enligt beräkningar från Luxury Launches förbrukar Kaos omkring 7 200 kilowattimmar el per dygn när den ligger stilla. Det motsvarar elbehovet för hundratals genomsnittliga hushåll, eller en daglig elkostnad på uppemot 3 600 euro.

Bara luftkonditioneringen kan under varma dagar kräva över 200 kilowatt i timmen, enligt samma källor.