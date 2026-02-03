En lyxyacht på 110 meter, värd runt 300 miljoner dollar tillhörandes en av världens rikaste familjer har fått mycket uppmärksamhet. När den ligger förtöjd drar den lika mycket el som hundratals hushåll – även om ägaren inte är ombord.
Arvtagerskans förtöjda lyxyacht dränerade hamnen på el
Yachten heter Kaos och ägs av Walmart-arvtagerskan Nancy Walton Laurie. Förra hösten blev den en global snackis när det stod klart hur mycket energi som krävs för att hålla ett flytande palats i drift även i viloläge.
Uppgifterna väckte reaktioner, inte minst i en tid av höga elpriser och ökad energimedvetenhet, rapporterade Dagens PS i höstas.
3 600 euro – om dagen
Bakom siffrorna döljer sig ett komplext maskineri. Luftkonditionering, avfuktning och ventilation måste vara igång dygnet runt för att skydda inredning, elektronik och konstruktion. Till det kommer stabiliseringssystem, kök, tvätt, pooler och avsaltningsanläggningar.
Enligt beräkningar från Luxury Launches förbrukar Kaos omkring 7 200 kilowattimmar el per dygn när den ligger stilla. Det motsvarar elbehovet för hundratals genomsnittliga hushåll, eller en daglig elkostnad på uppemot 3 600 euro.
Bara luftkonditioneringen kan under varma dagar kräva över 200 kilowatt i timmen, enligt samma källor.
Lyxyacht – en klimatfråga
Den typen av siffror har gjort superyachter till en slags skräckexempel i klimatdebatten. I en rapport från Oxfam konstateras att utsläppen från superyachter och privatjet tillhörande Europas superrika på bara en vecka kan motsvara livstidsutsläppen för den fattigaste procenten på hela jorden.
Oxfam pekar på en snabbt växande klyfta där en liten grupp står för extremt höga utsläpp, samtidigt som konsekvenserna slår hårdast mot låginkomstländer. Organisationen lyfter särskilt superyachter och privata flygplan som ett exempel på konsumtion med mycket högt klimatavtryck i förhållande till nyttan.
Andra saker, som datacenter och fabriker, kräver betydligt mer energi. Det som verkar väcka anstöt är snarare att en lyxyacht enbart är till för förmögnas upplevelser och njutning – och samtidigt drar mycket energi.
Liknande megayachter har tidigare kritiserats för att förbruka stora mängder el eller diesel även under långa perioder i hamn, det här är bara ett exempel av flera.
Ofta kopplas protesterna till krav på hårdare reglering.
Förra höstens diskussion kring Kaos var större än en enskild båt och fångade internets uppmärksamhet för en stund. Den blev en påminnelse om hur dyr och energitung den mest extrema lyxen är.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
