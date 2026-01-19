Nya regler gör det etiskt att investera i försvarsindustrin

Politisk press för förändring

I januari skrev 100 parlamentsledamöter från Storbritanniens Labourparti ett öppet brev där de uppmanade finansinstitutioner att ompröva ESG-mekanismer som ofta felaktigt utesluter all försvarsinvestering som ’oetisk’, skrev Financial Times.

Frankrikes finansmarknadsregulator har lovat nya insatser för att säkerställa att regler för hållbar finansiering inte skapar onödiga hinder för försvarsfinansiering.

Enligt Morningstar har europeiska hållbarhetsfokuserade fonder endast 0,5 procent av sina tillgångar investerade i flyg- och försvarsindustrin, jämfört med 1,3 procent för konventionella fonder.

Med 60 procent av EU:s förvaltade tillgångar nu i fonder som syftar till att främja miljömässiga och sociala egenskaper är denna låga viktning materiell för den bredare marknaden.

Pensionsfonder vänder BlackRock ryggen

Samtidigt som ESG-reglerna för försvarsinvesteringar luckras upp, straffar flera europeiska pensionsfonder kapitalförvaltare som de anser inte tar klimatrisker på tillräckligt allvar.

Den nederländska pensionsfonden PME, som förvaltar cirka 70 miljarder dollar, har avslutat sitt samarbete med BlackRock.

Det baserat på bedömningen att världens största kapitalförvaltare inte längre agerar i fondens bästa intresse när det gäller frågor som klimatrisk. Det rapporterar Bloomberg.

Beslutet innebär att BlackRock inte längre kommer att förvalta ett mandat på 5 miljarder euro i aktier. Istället överförs portföljen till UBS Group och MN, en investeringsförvaltare baserad i Haag, enligt Bloomberg.

”Även om BlackRock har tillhandahållit många års tjänster av hög kvalitet, ses företaget inte längre som ett företag som kan agera på sätt som bäst överensstämmer med vår vision”, säger PME till Bloomberg.

PME hade gjort klart tidigare i år att de granskade relationen med BlackRock efter att kapitalförvaltaren lämnade en viktig netto-noll-koalition.

I slutet av november rekommenderade New Yorks avgående finansdirektör Brad Lander att tre av stadens pensionsfonder skulle släppa ett BlackRock-mandat och hänvisade till ”otillräckliga” klimatplaner, rapporterar Bloomberg.

BlackRock säger att de fortsatt är en pålitlig partner för kunder som vill investera i hållbara investeringar och följa ESG-regleringar.

”En av BlackRocks långsiktiga investeringsövertygelser är att energiomställningen är en megatrend som formar ekonomier världen över. För att hjälpa våra kunder att ta tillvara denna möjlighet har vi byggt branschens största plattform för hållbara investeringar och omställningsinvesteringar. Under de 20 år som gått sedan vi lanserade vår första hållbara investeringsstrategi har plattformen vuxit till nästan 1 biljon USD i förvaltat kapital, drivet av kunder som ser BlackRock som en pålitlig partner i arbetet med att nå sina mål”, skriver en talesperson för BlackRock till Realtid.

Försvarssektorns boom

Den ändrade hållningen kommer efter att europeiska försvarsaktier haft en kraftig värdeökning.

Ett Morningstar-index över europeiska flyg- och försvarsföretag har stigit 175 procent sedan början av 2022, enligt Financial Times.

Philippe Zaouati, chef för den Paris-baserade hållbara investeringsförvaltaren Mirova, argumenterar att uteslutningen av försvarsaktier har skapat en finansiell ”blind fläck” kring en sektor som kräver intensiv granskning.

Större engagemang från hållbarhetsfokuserade investerare i försvarssektorn skulle kunna bidra till att höja etiska standarder och tvinga fram transparens i en sektor med historia av extrem opacitet och korruptionsskandaler.

