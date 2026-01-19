Europeiska pensionsfonder och hållbara investerare tvingas ompröva sin syn på försvarsindustrin när säkerhetspolitiska förändringar och nya EU-regler öppnar för investeringar i vapen och ammunition.
Nya regler gör det etiskt att investera i försvarsindustrin
Mest läst i kategorin
HD granskar lösöreköp som annonserades på karibisk ö
Högsta domstolen tar nu ställning till om ett lösöreköp som kungjorts i en tidning på Brittiska Jungfruöarna faktiskt ger köparen sakrättsligt skydd i Sverige. Fallet gäller ett utländskt bolag som valde att publicera kungörelsen lokalt på ögruppen där företaget är registrerat. Enligt Lösöreköpslagen från 1845 ska kungörelsen ske i en ”ortstidning inom den ort där …
Den globala rättsrötan: Nya tidens systemrisk
Rättsstatens grund spricker i en rasande takt. En ny rapport slår fast att den juridiska osäkerheten nu sprider sig globalt, vilket hotar både demokratiska friheter och det internationella affärsklimatet. Den globala rättsstatsprincipen befinner sig i en djup recession. Enligt 2025 World Justice Project Rule of Law Index har den tidigare avmattningen i nedgången nu vänts …
Google vill behålla sitt monopol – trots antitrustdom
Alphabet-ägda Google har överklagat en amerikansk monopoldom och begär uppskov med att dela sökdata med konkurrenter. Företaget hävdar att delning av information riskerar att avslöja affärshemligheter och undergräva innovation. Google meddelade i fredags att företaget överklagat den historiska antitrustdomen från i fjol. I den slog domare Amit Mehta fastslog att teknikjätten använt olagliga metoder för …
Efter Buttericks konkurs: Tidigare vd krävs på miljonbelopp
Butterick’s har fått nya ägare efter en uppmärksammad konkurs. Men konkursboet har fortfarande fordringar. En av dessa är riktade mot bolagets tidigare vd och ägare. Konkursförvaltaren Stefan Skeppstedt vill att Buttericks tidigare vd och långvarige ägare Bengt Olander ska betala tillbaka en miljon kronor till konkursboet. Pengarna återbetalades till Olander som ett lån strax efter …
Ny lag stöper om gigekonomin: Skydd eller regelkrångel?
En ny lag som reglerar arbetsvillkor för gigjobbare ska börja gälla i slutet av 2026. Lagen ger ökad insyn och skydd mot algoritmstyrda avskedanden. Näringslivet varnar för ökat regelkrångel medan facket ifrågasätter om reformen räcker. Justitierådet Jonas Malmberg, som lett utredningen om hur EU:s plattformsdirektiv ska införas i Sverige, presenterade i måndags ett förslag som …
Frågan om det är etiskt att investera i bomber och ammunition var länge lätt besvarad med ett ”nej” för många europeiska investerare.
Men det har förändrats sedan Rysslands invasion av Ukraina. Särskilt efter Donald Trumps återkomst till Vita huset.
Försvarsaktier i rekordrally – bästa starten någonsin i Europa
Europeiska försvarsaktier rusar in i 2026 efter ökade geopolitiska spänningar. Saab, Rheinmetall och BAE når rekordnivåer.
Ändrad ESG-definition öppnar för mer investeringar
I slutet av december publicerade EU-kommissionen nya riktlinjer som klargör vilka typer av försvarsinvesteringar som passar inom ramverket för hållbar finansiering.
Den viktigaste förändringen är att definitionen har ändrats från ”kontroversiella” vapen till ”förbjudna” vapen. Vilket i praktiken öppnar för investeringar i kärnvapen och konventionella vapen, enligt Financial Times.
Missa inte: Saab vinnare när Trump skrämmer amerikanska allierade. Realtid
De enda fyra kategorierna av vapen som uttryckligen förbjuds av majoriteten av EU:s stater är personminor, klusterbomber, biologiska och kemiska vapen.
Tillverkare av kärnvapen får godkänt eftersom endast Österrike, Irland och Malta har undertecknat fördraget om förbud mot kärnvapen.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Politisk press för förändring
I januari skrev 100 parlamentsledamöter från Storbritanniens Labourparti ett öppet brev där de uppmanade finansinstitutioner att ompröva ESG-mekanismer som ofta felaktigt utesluter all försvarsinvestering som ’oetisk’, skrev Financial Times.
Frankrikes finansmarknadsregulator har lovat nya insatser för att säkerställa att regler för hållbar finansiering inte skapar onödiga hinder för försvarsfinansiering.
Läs även: Regeringen satsar på drönare – och rymden. Dagens PS
Enligt Morningstar har europeiska hållbarhetsfokuserade fonder endast 0,5 procent av sina tillgångar investerade i flyg- och försvarsindustrin, jämfört med 1,3 procent för konventionella fonder.
Med 60 procent av EU:s förvaltade tillgångar nu i fonder som syftar till att främja miljömässiga och sociala egenskaper är denna låga viktning materiell för den bredare marknaden.
Pensionsfonder vänder BlackRock ryggen
Samtidigt som ESG-reglerna för försvarsinvesteringar luckras upp, straffar flera europeiska pensionsfonder kapitalförvaltare som de anser inte tar klimatrisker på tillräckligt allvar.
Den nederländska pensionsfonden PME, som förvaltar cirka 70 miljarder dollar, har avslutat sitt samarbete med BlackRock.
Det baserat på bedömningen att världens största kapitalförvaltare inte längre agerar i fondens bästa intresse när det gäller frågor som klimatrisk. Det rapporterar Bloomberg.
Missa inte: Saab når nytt rekord efter USA:s attack. Realtid
Beslutet innebär att BlackRock inte längre kommer att förvalta ett mandat på 5 miljarder euro i aktier. Istället överförs portföljen till UBS Group och MN, en investeringsförvaltare baserad i Haag, enligt Bloomberg.
”Även om BlackRock har tillhandahållit många års tjänster av hög kvalitet, ses företaget inte längre som ett företag som kan agera på sätt som bäst överensstämmer med vår vision”, säger PME till Bloomberg.
PME hade gjort klart tidigare i år att de granskade relationen med BlackRock efter att kapitalförvaltaren lämnade en viktig netto-noll-koalition.
I slutet av november rekommenderade New Yorks avgående finansdirektör Brad Lander att tre av stadens pensionsfonder skulle släppa ett BlackRock-mandat och hänvisade till ”otillräckliga” klimatplaner, rapporterar Bloomberg.
BlackRock säger att de fortsatt är en pålitlig partner för kunder som vill investera i hållbara investeringar och följa ESG-regleringar.
”En av BlackRocks långsiktiga investeringsövertygelser är att energiomställningen är en megatrend som formar ekonomier världen över. För att hjälpa våra kunder att ta tillvara denna möjlighet har vi byggt branschens största plattform för hållbara investeringar och omställningsinvesteringar. Under de 20 år som gått sedan vi lanserade vår första hållbara investeringsstrategi har plattformen vuxit till nästan 1 biljon USD i förvaltat kapital, drivet av kunder som ser BlackRock som en pålitlig partner i arbetet med att nå sina mål”, skriver en talesperson för BlackRock till Realtid.
Försvarssektorns boom
Den ändrade hållningen kommer efter att europeiska försvarsaktier haft en kraftig värdeökning.
Ett Morningstar-index över europeiska flyg- och försvarsföretag har stigit 175 procent sedan början av 2022, enligt Financial Times.
Missa inte: Upprustning kan ge Europa en sen börsrevansch. Realtid
Philippe Zaouati, chef för den Paris-baserade hållbara investeringsförvaltaren Mirova, argumenterar att uteslutningen av försvarsaktier har skapat en finansiell ”blind fläck” kring en sektor som kräver intensiv granskning.
Större engagemang från hållbarhetsfokuserade investerare i försvarssektorn skulle kunna bidra till att höja etiska standarder och tvinga fram transparens i en sektor med historia av extrem opacitet och korruptionsskandaler.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!